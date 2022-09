Bentahan ng Christmas decors sa Maynila, matumal pa

MAYNILA - Isandaang araw bago ang Pasko, naka-display na ang mga panindang parol at iba pang christmas decor sa ilang tindahan sa Maynila.

Naka-display na ang makukulay na mga panindang parol sa Palanca St. sa Quiapo.

Nakahilera na rin ang mga belen at iba pang Christmas decor.

Pero kahit buhay na ang diwa ng Pasko dahil sa mga naka-display na panindang Christmas decor, matumal pa ang benta.

Hindi pa dagsa ang mga mamimili at wala pang siksikan sa mga tindahan dito.

"Sa ngayon kasi September pa lang kaya medyo paano pa lang sila, paisa-isa," anang tindera ng Christmas decorations na si Arlene Occeno.

Pero may ilang mamimili na rin ang piniling maagang mamili na ng parol.

"Nalalapit na 'yung Pasko baka mahal na yan di ba kaya inisip ko ngayon na kami bumili," anang mamimili na si Tess Bagatsing.

Sa mga may balak mamili na ng Christmas decor sa mga tindahan sa Palanca St. sa Quiapo:

Ang pinakamaliit na parol na may led light na ay nasa P1,500 ang presyo habang naglalaro sa P3,000 pataas ang presyo ng malalaking parol, depende sa size at disenyo.

Ang belen naman nasa P700 - P1,800 ang presyo, depende sa laki at design nito.

Sa Central Market sa Sta. Cruz naman bagamat wala pang namimili, abala na ang mga may-ari ng tindahan sa pag-display ng mga panindang Christmas decor.

Puspusan na rin ang mga gumagawa ng mga parol.

Ayon sa ilang may-ari ng tindahan ng mga Christmas decor sa katapusan ng Oktubre o pagkabigay ng Christmas bonus at pagkatapos ng Undas pa nila inaasahang dadami ang mga mamimili.

"Sa ngayon wala pang mga umo-order kasi maaga pa. Meron na paisa-isa lang, hindi pa dagsa," ayon sa nagtitinda ng Christmas decor na si Lorna San Martin.

Pero paalala nila sa mga may balak mamili ng Christmas decor, maglaan na ng budget dahil nagtaas ang presyo ng mga paninda nilang Christmas decor ng P100 hanggang P500.

"Nagtaas ang gasolina e kaya nagtaas din sila kaya 'yung mga mayeryales nagtaas lahat," ani San Martin.

Sa mga mamimili dito na tight ang budget, ang pinakamurang parol na walang ilaw, plain lang ang design at maliit ay nasa P35 habang ang malaki nito ay nasa P200.

Ang mga parol naman na may disenyo at LED light naglalaro ang presyo mula P2,000 hanggang P6,000 depende sa laki at design nito.

Ang ibang Christmas decor na Santa Claus nasa P500 hanggang P1,800 ang presyo.

Nasa P400 pataas naman ang presyo ng Christmas tree habang P50 ang anim na piraso ng Christmas balls at nasa P100- P400 ang isang box ng Christmas lights.

Ang reindeer stand na may led light nasa P3,000.

Payo naman ng mga tindera sa mga mamimili ng Christmas decor, habang maaga pa ay mamili na.

"Mas okay po pag ngayon, kasi pag 'yung supplier namin, kapag mga peak season nagtataas 'yung presyo kasi 'yung materyales tumataas, tumataas din sila, so maga-adjust din kami ng presyo," ani Occeno.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News