MAYNILA — Hindi makapaniwala si John Tumbokon na ilang araw lang ang pagitan ng pagpanaw ng kaniyang mga magulang dahil sa COVID-19, sa Parañaque ngayong Setyembre.

Pumanaw si Rodel Tumbokon, 60, isang pest control business owner, at ang kaniyang asawang si Ruth, 54, dahil sa naturang respiratory disease na patuloy na kumakalat sa buong mundo.

"'Di ko talaga maintindihan bakit kinuha kayong dalawa. Tapos same week pa halos. Hindi ba pwedeng magkaibang year? At the same time nagu-guilty ako kasi ako nagdala ng COVID sa bahay," kwento ni Tumbokon sa kanyang Facebook post.

"Hanggang ngayon, 'di pa rin ako makapaniwala na wala na po kayong dalawa ... Nitong mga araw lang, parang nawalan ako ng drive sa buhay," sabi niya.

"Dati, 'pag nase-stress ako lagi, ako nagpapatugtog ng Christmas songs kahit hindi Pasko or Ber month. Pero na-realize ko, kaya pala ako naka-calm sa Christmas dahil naalala ko kayo kung gaano tayo kasaya tuwing Pasko..."

"'Di na effective na stress reliever sa'kin 'yung Christmas songs."

Kwento ng kapatid ni John na si Ruthel Anne Delima sa ABS-CBN News, unang nagpositibo sa COVID-19 si John. Sunod na nagkasintomas ang kanilang magulang, at ang iba pang kasamahan sa bahay kalaunan.

“Unang nagka-COVID ang bunsong kapatid ko na si John. Naka-quarantine naman s’ya sa isang kwarto... Nahawa pa rin ang mga nakatira sa house - si Mommy, Daddy, Lola at Tito namin,” kwento ni Delima.

“Nagkaroon sila ng symptoms nung [August] 31. Si Daddy, sumasakit na ang ulo. Then, the next day, nagkalagnat. Tapos, mawawala. Tapos, biglang magkakaroon ulit. September 2 sila nung nawalan ng mga panlasa. Mommy ko naman ay ganun rin ang nangyari. Mas nauna lang talaga kumalat ang sakit sa katawan ni Daddy.”

Ani Delima, nahirapang huminga ang kanilang ama noong Setyembre 6. Naagapan naman ito, ngunit kinabukasan ay pumanaw na.

“Nung September 6, nahihirapan na s’yang huminga kaya gumamit na s’ya ng oxygen. Sabi n’ya ok na siya, kaya tinanggal na nung gabi,” sabi ni Delima.

“Kinabukasan, September 7, pagkagising ni Mommy, ginigising na s’ya ay di na s’ya magising. At pagkahawak, malamig na, around 7:30 am. Tinry pa i-CPR ng Tito namin - bunsong kapatid ng daddy namin- ‘yung Dad namin, pero wala talaga.”

Nahirapan na ring huminga ang kanilang ina sa araw ng pagpanaw ng kaniyang asawa at dinala na sa ospital noong Setyembre 9.

“Si Mommy, nahihirapan na rin huminga ng September 7 ng gabi. Kaya nilagyan na rin ng kapatid ko ng oxygen si Mommy. Binantayan niya buong gabi," kuwento ni Delima.

Dagdag pa niya, mabuti na lang ay natanggap agad ang ina sa ospital. Ngunit nababahala pa rin sila sa kaligtasan nito sa mga sumunod na araw.

“Nung September 9 ng gabi, dinala na namin s’ya sa hospital sa may Las Piñas Doctors Hospital, kasi bumaba na ng 62 ang [oxygen saturation] ng Mommy ko,” sabi niya.

“Buti na lang ay isang punta lang namin ay may available room agad at kakaalis lang nung gumamit… September 10, high flow oxygen na s’ya… ‘Di pa rin effective kasi nag-82-90 [oxygen saturation] n’ya,” dagdag pa niya.

Naging mahirap para kay Delima ang mga sumunod na araw habang nilalabanan ng kaniyang ina ang sakit, bago ito pumanaw noong Setyembre 13.

“So, September 11, nag-decide ang doctor na for intubation na s’ya. Talagang tinatanggal ng Mom ko ‘yung tube ng dalawang beses kasi sobrang sakit,” ani Delima.

“September 12, umo-ok na [oxygen saturation] n’ya, 97 na… Pero nilalagnat s’ya ng 37-40 [degrees Celcius]. At September 13 ng umaga, ni-revive pa s’ya ng bandang 8 a.m.… Pero ayaw na talaga."



Aniya, sobrang mabilis ang mga naging pangyayari, habang kanila pang inaalala ang 72-anyos na lolang nakikipaglaban din sa COVID-19.

“Sobrang sakit dahil ang bilis ng mga pangyayari... Six days lang pagitan ng parents namin… Ngayon, lola ko po, naka-oxygen s’ya sa bahay dahil nahawa din po s’ya. At ‘yung Tito ko po, bale, ay pagaling na po,” sabi ni Delima.

Bumubuhos ang pagdadalamhati ng magkapatid at dama ang pangungulila sa kanilang mga magulang.

"Mahal na mahal na mahal ko po kayong dalawa at sobrang miss na miss na. Actually, 'di ko kaya maglakad-lakad sa bahay at kayong dalawa po ang naaalala ko. Akala ko dati, naranasan ko na 'yung pain emotionally. Hindi pa pala," sabi naman ni Tumbokon.

Pangako ni Delima na aalagaan at magiging katuwang ang kanyang kapatid sa bagong yugto ng kanilang buhay.

"Sobra po kaming nagdadalamhati sa pangyayari. Pero 'di po kami susuko sa buhay. Mas tatatagan pa po namin... si John po, alagaan ko po, at maraming nagpe-pray po sa inyong dalawa," sabi niya.

"Sorry po sa mga nagawa namin na kasalanan. 'Di po man namin maintindihan, tinatanong po namin ang Diyos sa mga nangyayari, pero alam po namin na mas alam ng Diyos kung bakit ito mga nangyayari. We will trust His decisions because only God knows."

Ayon kay John, magaling na siya, habang ang kanyang 42 anyos na tito ay may ubo pa rin. Mino-monitor naman ng kanilang barangay ang kalagayan ng kanilang lola.

