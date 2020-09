College student sa Albay, ibinebenta ang artworks para makabili ng laptop para sa online learning

Isang college student sa Albay ang napilitang ibenta ang kaniyang mga artwork para maipambili ng laptop na gagamitin sa pag-aaral.

Napilitang ibenta ng 20 anyos na si Nilo Betito Jr., taga-Bacacay, Albay, sa social media ang kaniyang artworks sa kagustuhang makabili ng laptop para sa kaniyang pag-aaral.

Isang third year animation student si Nilo sa isang pribadong paaralan sa Legazpi City. Pangatlo siya sa limang magkakapatid at dalawa pa silang nag-aaral sa kolehiyo.

Mekaniko ang kaniyang ama at wala namang trabaho ang kaniyang ina.

“Ang hirap po talagang makasabay sa lessons, and hindi rin makapasa ng activities, projects namin sa animation dahil walang gamit. Sana po, matulungan niyo po ako," ani Nilo.

Kabilang sa mga ipinagbibili ni Nilo ang kaniyang mga miniature model ng bahay, jeepney, barko, at iba pa, gayundin ang kaniyang mga painting.

“Help me to buy a laptop for my studies. Sobrang laking tulong po sa akin ang pagbili n'yo po ng artworks ko, kahit ayaw ko silang ibenta. Gagawin ko para sa pag-aaral," ani Nilo sa kaniyang Facebook post.

High school pa lang si Nilo nang magkahilig sa pagpinta at paggawa ng miniature.

Sa mga nais na tumulong kay Nilo, maaari siyang i-contact sa 09054472665.

- ulat ni Karren Canon