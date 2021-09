"Ulan ka lang, teacher kami."

Ito ang caption sa viral Facebook post ng gurong si Michelle Buqiran-Miguel, kung saan makikita siya at ang kaniyang mga kasamahang guro na naglalakad sa putikan habang umuulan.

Kita sa mga larawan at video ni Miguel ang hirap na kanilang pinagdaanan para makauwi mula sa kanilang paaralan sa Taclobo Elementary School sa bayan ng Malungon, Sarangani province.

Watch more on iWantTFC

Sa kabila nito, makikita ring nanatiling masayahin at nakangiti ang mga guro, lalo na si Miguel na siyang kumukuha ng video.

Ayon kay Miguel, wala na silang ibang nagawa kundi ang ipagpatuloy ang paglalakad. Hindi na nila nagamit ang motorsiklo dahil na rin sa maputik na daan.

"Wala kaming choice . . . Pababa na kasi kami, tuktok kasi siya masyado," aniya.

Para kay Miguel, hindi niya makakalimutan ang unang araw ng klase ngayong school year. Dalawang taon na niya itong ginagawa.

Mula sa kanilang bahay papuntang paaralan, bumabiyahe siya ng isa at kalahating oras kung nakasakay ng motorsiklo. Aabutin naman ng 2 hanggang 3 oras kung lalakarin.

Pero sabi ni Miguel, kahit na ganito ang sitwasyon, inspirado pa rin siyang magsilbi para sa kapakanan ng mga estudyante.

" 'Yung pagod na nararamdaman namin, 'yung sa paglakad namin, sa pagbyahe namin, nawawala lang din kasi pagdating sa paaralan, 'yung mga parents, ayun sasalubungin ka ng may malaking ngiti, 'Hi Ma'am, good morning Ma'am.' 'Yun nakakawala ng pagod," kuwento niya.

Ngayong may pandemya, minsan ay binibisita nila ang mga estudyante sa mga bahay at kinukumusta ang mga bata. Kaya mensahe ni Miguel sa mga magulang at mga estudyante na huwag mawalan ng pag-asa dahil naniniwala siyang babalik sa dati ang lahat.

Sa ngayon, pumalo na sa halos 30,000 shares ang post ni Miguel.

— Ulat ni Chat Ansagay

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more on iWantTFC