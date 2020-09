KILALANIN: Pinay na nanalo bilang Miss Trans Global 2020

MAYNILA -- Dating empleyado ng ABS-CBN si Mela Franco Habijan, na itinanghal na kauna-unahang Miss Trans Global 2020.

Sa panayam sa Teleradyo, ibinahagi ni Habijan na dati siyang nagsusulat ng mga script para sa mga programa sa Kapamilya network tulad ng "Gandang Gabi Vice," "Your Face Sounds Familiar," "The Buzz," at "Simply KC" mula 2010 hanggang 2015.

Maliban dito, bahagi rin siya ng cast ng "Manillenials," isang series sa ipinapalabas ngayon sa iWant.

"I'm actually very proud kasi 'yung role ko rito ay isang empowered trans woman," aniya.

Bago sumabak sa digital pageant na Miss Trans Global, sumali at nanalo si Habijan sa Binibining ABS-CBN, isang kompetisyon sa loob ng Kapamilya network.

"Noong nanalo ako ng Binibining ABS-CBN, sabi ko okay na, natupad ko na 'yung pangarap kong maging beauty queen," aniya. "Pero little did I know na fast forward to 2020, another pageant will give me a platform, and it's an international pageant.

Nanalo si Habijan ng korona, cash prize, at sash bilang kauna-unahang Miss Trans Global, na inilarawan niya bilang isang "pageant of trans women, by trans women, for trans women."

Mula sa maraming nag-audition, kasama siya sa 18 na napiling kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na dumaan sa video challenges linggo-linggo.

"Iyong mga videos na 'yun kami mismo ang personal na gumagawa at ineere ito sa social media gaya ng Facebook at YouTube," kuwento niya.

"So definitely ibang-iba ang mukha at ibang-iba ang porma kasi wala kami sa isang lugar, pero pinagtatagpo kami sa pamamagitan ng teknolohiya."

Meron mang natanggap na "physical prizes," sinabi ni Habijan na ang pinakamahalagang napanalunan niya sa Miss Trans Global ay ang mas malaking plataporma upang maisulong ang mga karapatan ng mga trans women na tulad niya.

"Ang pinakamaganda sa lahat, this is an opportunity to amplify and leverage on transgender movement. Kung baga, isusulong natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging trans," aniya.

Nang matanong naman tungkol sa pagbigay ng Pangulong Rodrigo Duterte ng absolute pardon kay US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, na na-convict sa pagpatay sa Pinay trans woman na si Jennifer Laude, hindi napigilan ni Habijan ang maging emosyonal.

"Masakit sa isang trans woman na kagaya ko na pinalaya agad-agad si Pemberton... Iyong 'di niya makumpleto 'yung 10 taon at basta-basta na lang binigyan ng absolute pardon, ang hirap tanggapin noon," aniya. "Lalo na siguro sa pamilya ni Jennifer, na 'yun ang hustisya na kanilang nakuha at hindi pa nabuo."

Umapela rin si Habijan na huwag gawing biro ang nangyari kay Laude.

"To be able to put Jennifer Laude as a joke, I don't think it is proper and respectful because we have to give her dignity. She lost her life and she deserves that life, pero kinuha sa kanya 'yun. So tigilan na natin ang pagtingin sa kanya bilang isang biro kasi ang buhay niya ay hindi biro. Siya po ay karumal-dumal na pinatay at 'yun 'yung dapat nating tandaan," paliwanag niya.