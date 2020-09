COVID-19 survivor, nag-donate ng plasma sa frontliner na kapapanganak lang

Larawan mula kay Karen Gerero

MANILA — Para sa 38 anyos na coronavirus disease (COVID-19) survivor na si Karen Gerero, hindi natatapos sa kanyang paggaling ang laban sa naturang sakit.

Matapos gumaling, hindi ito nag-atubiling mag-donate ng kanyang plasma para makatulong sa pagrekober ng mga COVID-19 patients.

Kwento ni Gerero, isang empleyado sa isang law office sa Pasay, tinanong siya ng kanyang katrabaho kung maaari niyang matulungan ang isang frontliner na nahawa rin sa sakit.

Agad siyang pumayag at nag-donate ng plasma noong Agosto 26.

Ayon kay Gerero, ang recipient (na pinili niyang hindi pangalanan) ay isang nurse na kapapanganak lang at may asawang doktor.

Nakuha ng nurse ang sakit sa kanyang pagdu-duty sa isang ospital. Aniya, kinakailangan nitong mag-duty dahil sa kakulangan ng medical staff sa pinagtatrabahuhan.

"Doon niya nakuha ang sakit. Kinailangan niya mag-emergency [cesarean delivery]. Na-admit din sa hospital ang baby niya," sinabi ni Gerero sa ABS-CBN News nitong Biyernes, Setyembre 11.

"Na-intubate si Ma’am nang matagal. Pero recently, naka-recover na siya. Maayos na sila ni baby ngayon. Buti na lang, walang COVID-19 si baby," dagdag pa niya.

Aniya, masaya siya't nakatutulong siya sa iba, at ito ang nakikita niyang paraan para maibahagi sa iba ang lahat ng naitulong sa kanya noong siya ang nagkasakit.

"Eto pala ang “sense” na 'yun. Maliban sa naging aware na ako na mas lalo pa mag-ingat at mas lalong pahalagahan ang pamilya, nagkaroon ako ng opportunity na dugtungan ang buhay ng ibang COVID-19 patients na tulad ko," ani Gerero.

Inuudyok ni Gerero ang mga kapwa gumaling na sa naturang sakit na mag-donate rin ng kanilang plasma para makatulong sa mga nahawa.

"Sana mag-donate din sila ng plasma. Hindi kailangan na may kakilala pa or may humingi. Pwede silang pumunta sa mga public hospitals tulad ng [Philippine General Hospital] or Lung Center [of the Philippines] at mag-offer na mag donate. Tatanggapin sila nang bukal sa loob," aniya.

"Sana lagi nilang iisipin yung moment na naka-recover na sila, na ito ay maging motivation, sa pag-donate at para maka-recover na rin naman ang iba at maka-uwi nang buhay sa kanilang mga pamilya."

Ang convalescent plasma therapy ay isang experimental treatment para sa COVID-19. Dahil sa antibodies mula sa mga gumaling na sa naturang sakit, inaasahang malalabanan rin ng pasyenteng pinagsalinan ng plasma ang virus na siyang sanhi ng COVID-19.