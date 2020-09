Catriona Gray binigyang diin ang halaga ng pagpapa-swab test

MAYNILA - Muling sumailalim sa swab test si Miss Universe 2018 Catriona Gray para matiyak na wala siyang COVID-19 sa harap ng pagsabak sa sari-saring proyekto.

Sa kaniyang Instagram post, binigyang diin din ni Gray na mahalagang magpa-test para na rin mapangalagaan niya ang kaniyang pamilya, kaibigan at katrabaho.

"[It's] empowering knowing that I'm equipped with the knowledge about my [COVID-19] status as I continue to be busy with work and different projects," sabi ni Gray sa caption ng post.

"I get tested not just to take care of myself, but to also take care of my family, friends, work colleagues and of our community," dagdag niya.

Ibinida rin ni Gray sa kaniyang post ang Philippine Red Cross (PRC), kung saan siya nagpa-swab test.

Nauna nang hinirang na ambassador ng PRC si Gray, na layong magsulong umano ng tamang kaalaman tungkol sa COVID-19.

Noong Sabado, umabot na sa 257,863 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.