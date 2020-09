UP alumni may fundraiser para sa mga tsuper ng ‘Ikot’

Hinatiran ng ayuda ang mga tsuper ng rutang UP Ikot na apektado sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, sa bisa ng isang fundraising project.

Nagawa ito sa bisa ng Pantawid sa mga Naghahatid project na binuo ng ilang alumni. Layon nitong makakalap ng pondo upang masuportahan ang mga UP Ikot drivers.

Hunyo nang simulan nila ang proyekto at nakakalap ito ng mahigit P2.5 milyon.

P2,000 ayuda ang ibinibigay sa mga tsuper kada buwan sa loob ng 3 buwan.

Watch more in iWant or TFC.tv