TINGNAN: 'Robonurse’ na magbibigay-serbisyo sa Taguig quarantine facility

Magdadala ng mga gamot, pagkain at iba pang pangangailan ng mga pasyente sa quarantine facility ang Robonurse na ibinida ng Taguig Robotics team. ABS-CBN News

TAGUIG CITY — Ibinida ng Taguig Robotics Team nitong Biyernes ang prototype ng kanilang "Robonurse" sa COVID-19 facility ng lungsod sa Lakeshore.

Ang Robonurse ang kauna-unahang robot na nurse sa bansa, na ginawa ng mga Grade 6 hanggang Grade 12 students ng Taguig para mabasawan ang physical contact ng mga nurse sa mga positibo sa coronavirus.

Ang Robonurse ang magdadala ng mga gamot, pagkain at iba pang pangangailan ng mga pasyente na naka-isolate naman sa mga kuwarto.

Kahit may Robonurse na, real-time pa rin na makakausap ng pasyente ang nurse on duty sa pamamagitan ng tablet at speaker na nakakabit sa robot habang naka-video call ang nurse.

Ayon kay Dr. George Tizon, City Education Office head ng Taguig, ang mga batang nasa likod ng online graduation rin ang mga bumuo ng konsepto ni Robonurse.

Tumulong naman sa pagdisensyo at paggawa ng fiberglass na katawan ng Robonurse ang isa sa mga magulang ng estudyante.

Inuumpisahan na rin ng Taguig Robotics Team ang mga pwede pang gawing improvements kay Robonurse.

— Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News