Neri Naig, nakabili ng condominium unit sa pagbebenta online

MAYNILA -- Isang bagong condominium unit ang nabili ng aktres at negosyanteng si Neri Naig.

Sa Instagram, ibinahagi ni Neri ang kanyang larawan sa loob ng bagong nabiling condo unit na aniya ay bunga ng kanyang pagtitinda online.

"Thank you, Lord! Isa na namang biyaya from You po. Dahil sa pagtitinda ng tuyo, suka, kape, beddings, sleepwear, at accessories online, nakabili ng isang condo sa may tabing dagat," ani Neri.

"Sobrang proud ako sa sarili ko dahil pinaghirapan ko ang lahat ng mga na-invest ko. Nakakaiyak!" dagdag ni Neri.

Sa kanyang post ay nagpasalamat din si Neri sa lahat ng mga nakaalala sa kanyang nagdaang kaarawan.

Aniya, masarap din sa pakiramdam na malamang tama ang kanyang mga ginagawa.

"Ang dami ko na palang 'nabago' ang mga buhay sa pamamagitan ng pag-inspire sa lahat na walang imposible sa mga taong may mga pangarap, ang mga masisipag, at may determinasyon. Lahat ay posible dahil may Diyos at Allah sa buhay at puso nating lahat. At kapag nakaraos sa hirap, ang blessings natin ay dapat i-share sa mga taong naging katulad natin noon na nahirapan pero bumabangon at lumalaban," ani Neri na nagpasalamat sa lahat ng mga taong naniniwala sa kanya.

Nadiskubre si Neri sa showbiz nang sumali siya noon sa Star Circle Quest.

Ikinasal si Neri sa bokalista ng bandang Parokya ni Edgar na si Chito Miranda noong Disyembre 2014. Ngayon ay may isang anak na sila ni Chito.