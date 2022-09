TINGNAN: 6 na dugong nasilayan sa Sarangani Bay

Nakita rin ng team ang mga dugong na nagpapahinga sa malapit na coral reefs. Courtesy of PAMO-SBPS

Naispatan ng mga miyembro ng Sarangani Bay Protected Seascape (SBPS) ang anim na sea cows o dugong sa kanilang monitoring sa Sarangani Bay kamakailan.

Ayon sa monitoring team, kinabibilangan ito ng dalawang pares at isang ina o mother-calf at nakita sa mababaw na bahagi ng dagat sa Brgy. Taluya, bayan ng Glan, Sarangani.

Nakuhanan ito ng drone camera sa kanilang tatlong araw na monitoring mula Agosto 31 hanggang Setyembre 2.

"When we zoomed in the footage, we were amazed to see that the calf was breastfeeding. This was the first time that we have documented this behavior in SBPS," ayon kay Dr. Roy Mejorada, in-house veterinarian ng SBPS.

Nakita rin ng team ang mga dugong na nagpapahinga sa malapit na coral reefs.

Ayon naman sa ahensya na mahalaga ang Sarangani Bay bilang nursery habitat ng mga dugong at kanilang mga anak dahil sa regular sightings ng mga ito. — Hernel Tocmo