Magagamit ang FaithWatch app para sa paghahanap ng Misa at panonood o pakikinig ng mga video na pang-Katoliko. Larawan mula sa CBCP

MAYNILA - Nakasanayan na ng maraming Katoliko ang pagdalo sa Misa sa mga livestream online o sa telebisyon dahil bawal pa ang mga pagtitipon sa gitna ng pandemya.

At kahit may mga lugar sa Pilipinas na pinapayagan ang limitadong pagdalo sa pisikal na Misa, hindi pa muna ito magawa ng mga Katoliko sa Metro Manila at mga karatig-lugar dahil sa pagpapalawig ng modified enhanced community quarantine.

Sumabay sa anunsyong ito ng gobyerno noong Miyerkoles ang paglunsad ng simbahang Katolika ng mobile app para matugunan ang "new normal" sa pananampalataya.

Gamit ang FaithWatch app, maaaring hanapin sa smartphone ang pinakamalapit na simbahan, malaman ang mga oras ng misa roon, at masabayan ang mga naka-livestream.

Maaari ring magbasa ng Gospel reflections at balitang simbahan at magpadala ng mga Mass intention.

Layon ng app na matulungan ang mga Katolikong maging aktibo sa pananampalataya at maengganyo rin ang mga hindi deboto, ayon sa Media Office ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) na nasa likod ng proyekto.

"It wishes to reach out to the ‘unchurched’ populating social media through vlogs and other contents produced and formatted with ‘missio ad gentes’ (mission toward all people) in mind,” ani CBCP Media Office director Msgr. Pedro Quitorio III sa isang pahayag.

Kasama ng CBCP sa pag-develop ng app ang Areopagus Communications Inc. at ang Heart of Francis Foundation.

Itinaon pa ang paglabas ng app sa pista ng kaarawan ng Birheng Maria at sa ika-500 taon ng Katolisismo sa Pilipinas bilang "regalo" sa simbahan, ayon kay Quitorio.

"It’s all in there, lahat na," ani Sky Ortigas ng Areopagus Communications.

"If you want to know what is happening in the church, if you want to be inspired, if you want to also send your intentions, you can find it on FaithWatch. "

Plano rin nilang i-update ang app para maisama ang schedule ng mga sacrament at pagdasal ng rosaryo.

Maaaring i-download ang FaithWatch app sa mga Android at iOS phones.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC