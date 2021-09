Larawan mula kay Mylene Beltran.

MAYNILA — Humihingi ng tulong ang apat na bata mula Isabela na naulila matapos maaksidente ang kanilang mga magulang nitong Lunes.

Kwento ni Mylene Beltran, kamag-anak ng mga naulila, naaawa siya sa mga bata dahil wala na itong ibang maaasahan sa buhay.

Sa ngayon, gumagabay lamang sila sa mga bata bilang kapitbahay din naman nila ang mga ito.

“Wala na rin magulang ‘yung namatay na lalaki. ‘Yung babae naman, hindi nakauwi ‘yung pamilya niya dito sa Isabela dahil nasa Iloilo ‘yung mga pamilya niya. Kaya ‘yung inaasahan na lang ng batang naulila ay mga kamag-anak ng lalaki,” ani Beltran.

Ayon sa kaniya, 13 anyos ang pangangay ng mag-asawang manininda, at may mga kapatid itong edad 8, 6, at 4.

Ililibing na sa Biyernes ang kanilang mga magulang.

“Paglibing po ng magulang nila, mag-stay sila sa kanilang bahay dahil ayaw nila na maghihiwalay ang mga bata,” kwento ni Beltran sa ABS-CBN News.

“Kaya andito na lang kami na gumagabay sa kanila 'pag may kailangan. Ang problema lang namin, kung may susustento sa kanila lalo na sa pag-aaral nila.”

Sa mga nais mag-abot ng tulong, maaaring mag-donate sa pamamagitan ng Landbank account na ito: Jake B. Beltran, SA 4177 0034 47.

