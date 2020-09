VIRAL: Japanese inspired na renovation ng kwarto ng civil engineering grad sa Ilocos Norte

Ang transpormasyon ng kuwarto ng civil engineering graduate ng Mariano Marcos State University na si Sonder Evennys Agustin sa San Nicolas, Ilocos Norte. Mga larawan mula kay Sonder Evennys Agustin.

MAYNILA — Viral ngayon sa social media ang proyekto ng isang civil engineering graduate mula sa San Nicolas, Ilocos Norte na i-renovate ang kaniyang kuwarto.

Kuwento ng fresh graduate ng Mariano Marcos State University na si Sonder Evennys Agustin, Japanese-inspired ang ilang pagbabagong ginawa niya sa kaniyang kuwarto dahil minimal lamang ang mga disenyo nito.

“Kaya po 'yung room ko is minimal na lang din and gusto ko kasi 'yung room na relaxing lang talaga. Kumbaga 'pag nakauwi ako ng room ‘di ako maii-stress kasi resting place,” sinabi ni Agustin sa ABS-CBN News nitong Martes.

Ilan sa mga pagbabago sa kaniyang kuwarto ang bagong pintang mountain range mural, the Great Wave of Kanagawa mural at wooden accent wall sa mga dingding.

Naging ceramic tiles na rin ang kaniyang flooring, ang pinto ay tinakpan ng vinyl tiles at may mga bago ring furniture tulad ng coffee table, floating table (tensegrity table), floating bookshelves para sa kaniyang book collection, at platform bed.

Kuwento ni Agustin, naisipan niyang i-renovate ang kaniyang kuwarto para may gawin sa gitna ng pandemya. Ang buong room makeover ay inabot ng P100,000.

Nagsimula siya nitong Mayo at paputol-putol ito hanggang sa Agosto dahil sa iba nitong mga inaasikaso na commissioned artwork.

“Ang main na reason why I renovated my room is that I like to have a better sleep. Kasi nga mula bata ako ganoon na ang room ko. At dahil hindi ako makapag-take ng board exam dahil sa COVID-19, my family granted my wish to have tools in woodworks to pursue my hobby in making furniture,” ani Agustin.

“’Yung fund po is from my earnings through my commissions from drawings, paintings, and murals, while I’m studying sideline ko po ‘yun. And dahil mahilig ako mag-paint kaya naglagay ako ng murals sa walls ko,” dagdag pa niya.

Masaya si Agustin na maraming na-inspire na i-renovate rin ang kanilang mga bahay matapos mag-viral ng kaniyang post.

“Some people are reaching out through chats and telling me na I inspired them by my works po and some of them are tagging me in their post and comments na talagang nakaka-overwhelm po.”

Sunod na proyekto sana ni Agustin, kung papalarin, ay ang kanilang sala na European inspired naman ang disenyo.