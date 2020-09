TINGNAN: Guard sa cafe, litaw ang talento sa chalkboard artwork

Si Joebert Palomer, security guard sa isang cafe sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong, habang nagdidisenyo ng chalkboard artwork ng naturang shop. Larawan mula kay Jamil Carvajal

MAYNILA — Bukod sa pagbabantay sa isang kilalang cafe, punong abala rin sa chalkboard artwork ang isang security guard ng naturang shop sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong.

Kuwento ng netizen na si Jamil Carvajal nitong Lunes, papalabas na siya ng shop nang makitang nagdo-drawing ang guwardiyang si Joebert Palomer. Aniya, hanga siya sa talento ni Palomer na sana'y mapansin ng iba.

"Sana mabigyan pa siya ng recognition ng company niya. Low key lang si Kuya eh. Sana hindi siya magsawang mag-drawing, i-express ang sarili sa sining, kahit pa sabihing leisure time niya lang 'yun (pagdo-drawing)," sinabi ni Carvajal sa ABS-CBN News.

Ayon kay Carvajal, si Palomer ay 20 taon nang nagsisilbi bilang security guard sa isang ahensiya. Aniya, nag-aambag ito ng pagdidisenyo sa iba't ibang paraan para sa pinagtatrabahuhan nito.

"Simpleng skill lang daw talaga ang meron siya sa art. Mas okay daw siya sa pagdidisenyo kaysa pag-drawing," ani Carvajal. Noong nakapagtrabaho raw si Palomer sa isang malaking tindahan kung saan nagkaroon ng sports fest, ito raw ang isa sa mga nag-design ng jersey ng mga player.

"Noong 2011-2012 nag-o-offer o nag-i-initiate siya ng tulong sa paggawa ng sash kapag may event ng awarding ng employee sa company niya," sabi ni Carvajal. Ang ginagawa raw ni Palomer sa cafe ay kusang loob niya para makagawa ng promo materials.

Kuwento pa ni Carvajal, nagbigay din ng mensahe ang 43 anyos na security guard sa mga aspiring artist.

Kung mabibigyan daw si Palomer ng pagkakatoon na mapaunlad pa ang kanyang sining sa pamamagitan ng mga session at workshop ay tatanggapin niya ito.

"[Mensahe niya], paglaruan at i-explore lang ang mga kulay. Gawin ang best efforts para magmukhang attractive ang isang output o artwork," aniya.

"Willing [siyang] mag-aral at matuto pa ng arts kung may mag-o-offer man ng sesh sa arts. Gusto niya laging natututo."