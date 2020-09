Mga bayawak, inilalako sa kalsada sa Pampanga

Sa kahabaan ng Sasmuan Road sa Pampanga, napapatigil ang ilang residente at motorista matapos makita ang mga inilalako sa nasabing daan.

Mga buhay na bayawak ang ibinebenta, at P300 hanggang 900 pesos ang kada isa.

Ayon sa ilang nagbebenta, sa palaisdaan nila nahuhuli ang mga ito. Meron galing Bataan sa mga inilalako.

Patok naman sa ilan na bukod na nawiwili sa pagtingin, ay bumibili pa. Ayon sa kanila, mainam na maging praktikal ngayong may pandemiya.

“Kung walang pambiling ulam, 'yan lng po ang kakainin," ani Yang, isang kustomer.

Ayon sa provincial environment and natural resources office, Luzon monitor lizard na may scientific name na Varanus marmoratus ang ibinebenta. Nabibilang siya sa other threatened species base sa department administrative order 2019.

“Dahil po mahirap ang panahon ngayon, hindi po 'yun dahilan para magcollect at magbenta tayo ng mga wildlife natin. Kailangan kahit may COVID po tayo, andun pa rin natin y'ung kaukulang batas natin," ani Michael Lopez ng DENR-Region 3 enforcement division.

Bawal ibenta, kolektahin, alagaan o patayin ang mga bayawak kung walang kaukulang permit.

May kaukulang pasura na pagkakakulong na 6 na buwan hanggang 1 taon at multa na hanggang P1 milyon, depende sa species na ipinahamak.