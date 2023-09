Mga obra ng Pinay artists ibinida sa Europa

PARIS - Hinangaan sa katatapos lang na 94th Salon National d’Art Contemporain ang mga obra ng Pinay artist na si Jorella Cristina.

Ginanap sa pamosong Bastille Design Center ang exhibition na inoganisa ng The Arts Society at ng La Poste, ang Postal services ng Metropolitan France.

Mula sa 500 entries, pinili ng jury ang 250 artworks mula sa 90 artists na galing sa iba't-ibang rehiyon ng France. “Paysages & territoires” o “Landscape and Territories” ang naging tema ng exhibit.

“This exhibition features several galleries or placements for different artworks. You will notice, there is a place for small formats, a specific wall with paintings expressing a few degrees more to raise awareness against global warming, (isinalin sa Ingles mula sa Dutch), ” sabi ni Pierre Raffanel, curator.

Dahil sa galing ni Cristina, napahanga rin si Raffanel sa artwork niya.

“Her work “Chez Eau” conforms with the theme ‘Landscape and Territories’ because her subject is water. For me it is some kind of figuration onirique (dreamlike figuration) because we can see water, fish and treated in a manner that’s imaginary like in a dream,” paliwanag ni Raffanel.

Ayon naman sa assistant curator na si Marie Bueno, kakaiba ang obra ni Cristina kaya madalas itong tinititigan ng mga bisita.

“I am here every day and many people who look at the work of the painter prefer this work. They touch them because they see something strange, not ordinary, and people like this kind of painting. There is a work of color and graphism and people like that," sabi ni Marie Bueno, assistant curator.

Mixed media ang obra ni Cristina at base sa “coping up” at sa pagiging loner at introvert ng isang tao.

“For me it’s something about an individual person, the price that we pay for something when we go into exile, it’s about exile. We tend to forget ourselves as individuals. Bale may morphology siya, if you can see, there’s a bird and a fish, and the universe,” paliwanag ni Cristina.

“Before, it was just a fish under the water. It wants something different so when it discovers that there’s another world aside from this place, that’s the time when it slowly creates wings to fly to the galaxy,” dagdag ni Cristina.

Inspired ang kanyang obra sa sariling karanasan at ang kanyang paglalakbay sa France.

“I was in the shell back then but when I was out, I discovered I have these wings to fly and I discovered things that I have never seen before.” sabi ni Cristina.

Kumbinasyon ng pinagsamang surrealism, classical, impressionism ang kanyang art work. Anya, mas maraming oportunidad sa mga artists na katulad niya dito sa Paris.

“I think it was okay ang growth ko dito as an artist, maraming opportunities dito than somewhere else. Because my style is very niche, I think I am more appreciated here,” paliwanag ni Cristina.

Isa pang Pinay na gumagawa ng pangalan sa Paris art scene si Lovelie Albarracin, ang kanyang signature painting na ‘Blocks’ naman ang kanyang naging entry sa French-Asian exhibit na may temang “Beyond Expression."

Sumasalamin anya ito sa pagiging hardworking ng mga Pinoy.

“My entry is called “wheel of fortune”. As you can see, it’s in the Filipino tradition, especially those who live in the provinces, there are the farmers who work very hard, courageous and hardworking. Ito yung nagbibigay ng katuparan ng ating mga pangarap at nagiging matagumpay tayo sa pamamagitan ng ating pagsisikap,” sabi ni Lovelie Albarracin, artist.

Sa Oktubre, nakatakda naman ang back-to-back exhibits nina Cristina at Albarracin sa France.

BRUSSELS, BELGIUM

Sa Brussels naman, women empowerment at kulturang Pinoy ang pangunahing tema ng mga obra ng Pinay-Dutch artist na si Chelony Mercado Lelieveld o mas kilala sa bansag na “Chelony Pinay Painter.”

Sa isang art exhibition sa Brussels, ibinahagi niya na isa sa kanyang likha ang sumisimbolo ng hirap na kanyang pinagdaanan noong nasa Pilipinas pa siya.

“Itong painting na ito’y sumisimbolo ng aking kabataan nung panahon na sa Pilipinas pa ako at ‘di pa ako makabili ng art materials, na ang ginagamit ko ay kapeng barako dahil lumaki nga ako sa Lipa. May gumamela din kasi ‘yan ang ginagamit ko para makapagkulay ako nun” sabi ni Lelieveld.

Sa pamamagitan ng kanyang mga likha, nais niyang ipakilala sa Europeans ang pagiging maabilidad ng mga Pilipino, na ‘di hadlang ang kahirapan para maabot ang mga pangarap.

Bukod sa exhibition, nagkaroon din siya ng painting workshop sa Brussels mula Hunyo hanggang nitong nakaraang linggo.

(Kasama ang ulat ni Rocky Crisostomo sa Brussels, Belgium)

