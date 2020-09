Ces Drilon, ibinahagi ang mga pinagkakaabalahan ngayong quarantine

MANILA -- Mga negosyo at isang online show -- iyan ang mga pinagkakaabalahan ngayon ni Ces Drilon ngayong quarantine.

Ibinahagi ng dating "Bandila" anchor ang kanyang mga tinututukang proyekto matapos mawalan ng prangkisa ang ABS-CBN, na itinuring niyang pangalawang tahanan sa loob ng mahigit tatlong dekada.

Sa panayam sa "Todo-todo Walang Preno" sa Teleradyo, sinabi ni Drilon na ipinagpapatuloy niya ang Ces.Style, ang kanyang eyewear brand na sinimulan niya noong 2017.

Kuwento niya sa mga host ng programa na sina Winnie Cordero at Ariel Ureta, bata pa lamang siya ay mahilig na siya sa fashion, bagay na nakuha niya sa kanyang ina.

"Ang mom ko kasi mahilig talagang manamit, mag-ayos. 'Pag Christmas reunion namin, lahat kami terno, para kaming miyembro ng banda," pagbahagi niya. "Pupunta kami sa modista, magpapasadya ng mga damit. So bata pa lang, parang mahilig na [ako sa fashion] kasi 'yun ang exposure."

Ang Ces.Style ay resulta ng isang partnership sa pagitan ni Drilon at Peculiar Eyewear, isang brand ng salamin na pagmamay-ari ng kaibigan ng kanyang anak.

"Naisip ko naman na nagsasalamin ako, so why not?" kuwento niya. "At saka ang line ng Peculiar, computer glasses kahit wala kang grado. Bagay na bagay siya sa lahat sa atin ngayon na tutok sa Internet."

Maliban sa Ces.Style, abala rin si Drilon sa kanyang organic farm sa Batangas at mga produkto nito tulad ng scented alcohol at malunggay pesto.

Sinimulan niya ang buhay-magsasaka noong 2015, matapos niyang magretiro sa ABS-CBN bilang field reporter.

[EMBED INSTAGRAM POST, NO CAPTION: https://www.instagram.com/p/CEqa5C9M1AJ/]

"Malunggay ang main plant namin," ani Drilon, na aminadong patuloy pa rin siyang natututo sa pagtatanim ng mga halaman sa Vagabond Farms.

Dagdag pa niya, bukas din siya sa ideya na magbenta ng mga halaman mula sa kanyang bukid, bilang nauuso na ngayon ang mga "plantito" at "plantita" ngayong lockdown.

Samantala, online host na rin ngayon si Drilon sa Kumu, isang sikat na live streaming app dito sa Pilipinas.

"Bawal Ma-Stress Drilon" ang pamagat ng kanyang palabas, kung saan nakikipagkuwentuhan siya sa mga guest at sa Filipino online community sa iba't ibang bahagi ng mundo.

"Ang saya-saya, nakakawala talaga ng stress," aniya. "At saka 'yung mga nakakausap ko doon, marami talaga ang sumali dahil sa pandemya. Na isang way [daw itong programa] to relieve stress, na marami silang nakakakuwentuhan, nakakasalamuha na tao from all over [the world]."

Panoorin ang interview ni Drilon simula sa 41:02 sa video na ito:

Watch more in iWant or TFC.tv