MAYNILA -- Bumuhos ang luha ng social media star na si Zeinab Harake sa pagpapasalamat nito sa kanyang kapatid na si Rana sa naging pagbisita nila sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, hindi napigilan ni Zeinab ang maging emosyonal nang ibahagi ang tulong ng kapatid sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay.

"Kasi noong mga panahong talagang wala akong masandalan nandoon ako sa pinaka-darkest moment ng buhay ko. Siya lang 'yung nagsasabi na 'ate bangon, bangon. Hindi pa tapos. Ang dami pang mangyayari.' So thank you," ani Zeinab.

"Kasi kung wala ang kapatid ko, wala ang team ko, at hindi ko alam kung nasaan ako. Sila ang nag-save sa akin para magampanan ko lagi at araw-araw na trabaho ko sa mga bata. Dahil sa kanila yon, dahil sa iyo yon," ani Zeinab sa kanyang kapatid.

Sa programa, ibinahagi rin ni Zeinab na ang kanyang mga anak, lalo na si Bia, ang kanyang pinaghuhugutan ng lakas sa mga pagsubok na hinaharap.

"Kasi nung bata pa ako hindi ko naman talaga naranasan na buo ang pamilya ko. Sinabi ko talaga sa sarili ko nun na sana buo ang pamilya niya pero hindi ganun ang nangyari. Kaya ako kailangan ko lang gampanan na kahit hindi buo ang naibigay ko sa kanya ngayon, kailangan ko gampanan 'yung araw-araw na kumpleto siya ng kaming dalawa lang, na okay kami, na masaya kami na kaming dalawa lang, okay na 'yon," ani Zeinab.

Sa kabila naman ng pinagdaanan, inamin ngayon ni Zeinab na masaya na siya sa kanyang buhay. Aniya, naniniwala pa rin siya happy ending.



Nito lamang Mayo nang aminin ni Zeinab ang hiwalayan nila ng rapper na si Skusta Clee, ang ama ng kanyang anak na si Bia.

Naibahagi rin ni Zeinab na nakunan siya nito lamang Abril.

