Paglalakbay ng COVID-19 diagnostic team sa La Union, hinangaan

Larawan mula kay Dr. Rolando Mallari.

Nakasakay sa balsa habang tumatawid ng ilog at umaakyat ng bundok habang nakasuot ng personal protective equipment (PPE) ang nakunang larawan at video ng mga miyembro ng COVID-19 diagnostic team ng Aringay, La Union.

Sa panayam ng Bayan Mo, I-Patrol Mo (BMPM) sa kanilang team leader na si Nurse Paul Augusto Magno, 7 katao ang kanilang kasama na binubuo ng mga nurse at isang medtech, para mag-contact-tracing at swab-testing sa mga close contact ng mga COVID-19 positive.

Sinimulan nila itong gawin noong August 2020, tatlong beses sa isang linggo.

Hindi rin madali sa grupo ang pagsusuot ng PPE habang papunta sa iba't ibang lugar.

“Ang struggle d'yan ay number one naman po talaga na problema d'yan ay 'yung 'pag nakasuot na ng PPE ... init tapos minsan hindi nakikipag-cooperate nang maayos 'yung mga residente,” ani Magno.

Sa lahat ng hirap na kanilang pinagdadaanan, para kay Nurse Paul at sa kanyang team, hindi nila ito aatrasan sa ngalan ng serbisyo publiko.

“'Yun po 'yung nakalagay sa oath namin na ipo-provide namin 'yung best health care kapag nasa community as community nurse. Sa part na 'yun nakakaproud kasi kahit delikado basta na reach mo 'yung goal mo satisfying na rin po,” aniya.

Saludo naman si Dr. Rolando Mallari, health program officer ng Aringay, La Union, sa kanyang mga kasamahang todo ang dedikasyon sa trabaho.

“It's basically a picture that shows 'yung unconditional service ng mga ito, maski pandemic, typhoon, ganun, we respond to such activities," ani Mallari.

"Ang gusto ko lang iparating siguro is, ang gulo na ng mundo natin dahil sa pandemic, pero if there are people, lahat naman tayo na willing to work and give our unconditional service to humanity, mas maganda siguro ang kahihinatnan ng ating kinabukasan.”

—Ulat ni Cielo Gonzales, Bayan Mo, i-Patrol Mo

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more on iWantTFC