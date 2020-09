Lalaking nagbebenta ng painting sa kalsada sa Taguig, nagpapasalamat sa tulong ng mga netizens

MAYNILA — Nagpapasalamat ang lalaking nagbebenta ng kanyang mga painting sa tabing kalsada sa tapat ng isang drug store sa Cuasay Rd., Taguig matapos umani ng suporta sa mga netizens.

Kwento ni Roberto de Jesus, 46, sa ABS-CBN News, matapos mag-viral sa social media ang kanyang binebentang mga painting sa halagang P100, maraming nakapansin sa kanyang mga artwork at nag-abot ng tulong.

“Salamat po sa nag-post sa akin, sa mga nakakita sa’kin … dahil sa kanya ako po ay nakarating sa ganitong punto, nakilala po ako at ng pamilya ko at ng mga kaibigan ko,” sinabi ni de Jesus sa ABS-CBN News nitong Huwebes.

“Sa mga tumulong sa akin at sa mga nagbibigay, maraming salamat po sa kanila, sana’y gabayan po sila ng Panginoon para maging masigla ang kanilang pangangatawan,” dagdag pa niya.

Ayon kay de Jesus, sa ngayon ay may ugnayan na uli sila ng kanyang asawa na nasa Capiz ngunit hindi pa nakakausap ang lima nitong anak.

Nawalay siya sa kanyang pamilya para makipagsapalaran at magsaka sa Nueva Ecija at kalaunan ay napunta sa Metro Manila dahil hindi siya umano nakakatanggap ng sahod.

“Sa hirap ng buhay po ay lumuwas po ako ng Nueva Ecija … hindi po kami sinasahuran [doon] ang ginawa ko na lang po ay tumakas ako roon at pumunta ng Maynila at naghanapbuhay,” aniya.

Kwento pa niya, naranasan niyang magpalipat-lipat ng trabaho sa Maynila hanggang mapunta sa Taguig.

Umabot sa punto, aniya, na siya’y nanlilimos na sa kalsada matapos maaksidente noong nakaraang taon at nakitang paraan ang kanyang talento para kumita.

“‘Yun na po ang ginagamit ko na pangkain ko para sa sarili ko tas ‘yun na rin po ang naipapadala ko para sa pamilya ko,” aniya.

Hiling ni de Jesus, na matulungan ang kanyang asawa at mabigyan siya ng mga gamit para maipagpatuloy ang kanyang paglikha ng sining na inaasahan niyang bubuhay sa kanyang pamilya.

“[Sana po may gamit ako] para po may pwesto po ako, ‘di po ako mauulanan, hindi mabasa ‘yung mga painting ko at pwedeng maitago ang mga painting at maging safe ang mga gamit ko.”