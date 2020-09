Gerald Anderson, umaasa pa rin na maisasalba ang kanyang apektadong gym

MAYNILA -- Aminado ang aktor na si Gerald Anderson na apektado ng pandemya ang kanyang gym na The Th3d Floor sa Quezon City.

Sa Starpreneur ng Star Magic na inilabas nitong Miyerkoles, ibinihagi ni Gerald at ng kanyang business partner na si Joe Vargas na hindi natuloy ang mga plano para sana sa unang anibersaryo ng kanilang negosyo dahil na rin sa lockdown.

"We are already planning for expansion, franchising, pero since nangyari nga itong COVID na lahat naman tayo, we were caught off guard. 'Yun ang isa sa nalulungkot kami. Kasi alam namin na when we get back on business ay hindi namin basta-basta magagawa 'yung ganoon. Hihintayin pa namin kung kailan puwede," ani Joe.

"But for sure matutuloy pa rin ang plano but hinihintay natin matapos itong pandemic," ani Gerald.

Sa kabila nang pinagdaanang pagsubok dahil sa pandemiya, sa ngayon ay tuloy ang laban nina Gerald at Joe para sa kanilang fitness center.

"Main focus namin diligently ay pina-practice namin 'yung cleanliness namin kasi hindi ka na puwede maging kasing relaxed tulad noon kasi may mapapahamak. Kung hindi ka man magkasakit baka 'yung sunod na hahawak noon ay magkasakit," ani Joe.

"Ang hirap. But again naniniwala ako sa mission and I know kapag nalagpasan na natin ito ay magiging okay na ang lahat," ani Gerald.