ALAMIN: Mga dapat gawin kapag natuklaw ng ahas

MAYNILA — Delikado ang matuklaw ng ahas lalo na kung ito ay makamandag, kaya ibayong pag-iingat ang kailangan sakaling maranasan ito.

Sa kasamaang palad, isang 6 anyos na lalaki ang pumanaw matapos matuklaw ng isang cobra sa Pangasinan kamakailan.

Ang epekto ng tuklaw ng ahas sa isang tao ay depende sa klase ng ahas at dalang kamandag nito, ngunit kasama rito ang mga sumusunod:

Mga marka ng pagbutas sa sugat

Pamumula, pamamaga, pasa, pagdurugo, o pamamaga sa paligid ng kagat

Malubhang sakit at lambot sa lugar ng kagat

Pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae

May kahirapan sa paghinga (sa matinding kaso, ang paghinga ay maaaring tumigil sa kabuuan)

Mabilis na pagtibok ng puso, mahinang pulso, mababang presyon ng dugo

Balisa sa paningin

May lasang metal, mint, o goma sa bibig

Matinding paglalaway at pagpapawis

Pamamanhid o pagngangalit sa paligid ng mukha at/o mga paa't kamay

Pagkirot ng kalamnan

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, Mainam na humingi agad ng tulong sa mga kinauukulan kung natuklaw para maagapan agad ang sitwasyon, at sundin ang mga sumusunod:

Humingi kaagad ng medikal na atensiyon. Hindi nirerekomendang dalhin mag-isa ang mga biktima dahil maaari itong magdulot ng pagkahilo o pagkahimatay.

Kunan ng larawan ang mga ahas sa ligtas na lugar at huwag itong hulihin.

Manatiling kalmado.

Habang hinihintay pa sa mga awtoridad, sundin ang sumusunod bilang first aid:

Humiga o umupo sa kagat sa isang neutral o komportableng posisyon

Alisin ang mga singsing at relo bago magsimula ang pamamaga

Hugasan ang kagat ng sabon at tubig

Takpan ang kagat ng isang malinis, tuyong dressing

Markahan ang leading edges na nanlalambot o namamaga sa balat at isulat ang oras sa tabi nito

Iwasan ding gawin ang mga sumusunod:

Huwag kunin ang ahas o subukang hulihin ito. Hindi kailanman dapat hawakan ang isang makamandag na ahas, kahit na patay o ang pinupungay na ulo nito.

Huwag hintaying lumitaw ang mga sintomas kung nakagat; kumuha kaagad ng tulong medikal.

Huwag maglagay ng tourniquet.

Huwag i-slash ang sugat gamit ang isang kutsilyo o gupitin ito sa anumang paraan

Huwag subukang sipsipin ang lason.

Huwag maglagay ng yelo o isawsaw ang sugat sa tubig

Huwag uminom ng alak bilang pangpawala ng sakit

Huwag kumuha ng mga pampawala ng sakit (tulad ng aspirin, ibuprofen, naproxen)

Huwag maglagay ng electric shock o folk therapies

