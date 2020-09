'Talagang sapol': Barberya nila Kathryn, Daniel apektado ng pandemya

MAYNILA -- "Talagang sapol 'yung Barbero Blues," pag-amin ni Daniel Padilla tungkol sa negosyo nila ni Kathryn Bernardo na barberya.

Sa Starpreneur ng Star Magic na inilabas nitong Martes, naging bukas si Daniel sa malungkot na epekto ng pandemya sa barberya nila ng nobya.

"Pero siyempre hindi naman tayo puwedeng huminto roon. Siyempre may mga na lay-off yata, which is hello, tayo sa ABS-CBN mismo alam natin 'yan, dahil hindi kayang suportahan. Hindi mo rin alam kung saan kukuha financially," ani Daniel.

"Pero siyempre hindi pa rin natin nakakalimutan na tumulong kahit paano. Tinitignan ko 'yung videos ni Tito Do (Armando Cruz). Wala talagang tao, hindi mo naman sila mapipilit. Pero sa akin 'yung mga kailangang magpagupit, this time, I think Barbero Blues is a good place kasi malinis, sanitized at siyempre importante sa amin ang safety," ani Daniel.

Sa ngayon, pinag-iisipan nina Daniel at Kathryn at iba pang may-ari ang mga hakbang na maari pang gawin para sa kanilang barberya.

"Siyempre we have to evolve sa business. Ngayon kasi this is abnormal, hindi ba? 'Yung business mo okay, eh nagka-pandemic. Ano ang magagawa natin? So kung ano ang pwede nating gawin, we have to evolve, adapt or ano pa ba ang puwede. We have to experiment," ani Daniel.

Matatandaang Oktubre noong nakaraang taon nang magbukas ang Barbero Blues sa isang mall sa Quezon City.

May isa pang branch ang barberya sa Fairview.

Maliban kina Daniel at Kathryn, may-ari rin ng Barbero Blues ang kanilang mga ina na sina Karla Estrada at Min Bernardo.