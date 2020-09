'Nag arkila lang ng cp': Online teacher na nahabag sa mga estudyante, umapela para sa gadgets

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA (UPDATE) - Wala mang gadget o pambili ng load, pursigido ang ilang estudyante para maipagpatuloy ang pag-aaral.

Iyan ang pinatunayan ni Rejhon Modesto, isang senior high school teacher sa Maynila, na ngayon ay umaapela sa publiko ng mga magagamit pang gadget upang matulungan ang kaniyang mga estudyante.

Viral na ngayon sa social media ang post ni Modesto, kung saan makikita ang mensahe sa kaniya ng isang estudyante na nagtatanong kung may klase ba dahil nagrerenta lamang ito ng cellphone para makapag-online class.

"Yung isa po nagre-rent lang po ng cellphone sa kapitbahay para makapag-online class. 'Yung isa po, nagpaalam na mali-late lang sa klase dahil kailangan pa pong magtrabaho," ani Modesto.

"Tinanong po ako ng mga estudyante ko kung magtatrabaho na lang po sila at hihinto sa pag-aaral. Pero ang banggit ko po sa mga estudyante ko ay susubukan kong gawan ng paraan," dagdag niya.

Hindi kalakihan ang sweldo ni Modesto at hindi rin niya kayang bilhan ng cellphone lahat, kaya nanawagan ito sa social media na kung maaari ay mag-donate kahit second-hand na cellphone o laptop.

“Karapatan ng bawat bata ang makapag-aral… kung sakaling may smartphone kayo riyan at hindi na ginagamit o kahit ‘yong sira na pero puwede pang ipaayos at magamit sa online class. Please, pm niyo ako,” ani Modesto sa kaniyang Facebook post.

Ang isa namang estudyante ay nagpaalam na mali-late dahil nagtatrabaho para may pambili ng load.

Ayon kay Modesto, may mga kapus-palad siyang estudyante na nakapag-enroll sa private school dahil sa voucher system ng K-12 program.

"Para sa lahat, ang message natin, lalo sa Kagawaran ng Edukasyon, sa panahon ng pandemya, hindi lang kailangan ng mga teacher na magagaling kundi 'yung mga teacher na may lalim ng pag-unawa at lalim ng pagmamahal sa mga estudyante,” ani Modesto.

Nagsimula na ang klase sa ilang pribadong paaralan, na ngayon ay nagsasagawa ng blended learning methods sa pagsususpinde ng face-to-face classes sa gitna ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

Kung nais tumulong, maaaring kontakin si Modesto o kaya ipadala ang GCash donation sa numerong ito: (0936 212 9799)

— Ulat ni Zhander Cayabyab, ABS-CBN News