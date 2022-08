Kuha ni Juliet Justo

Nagmistulang Santa Claus ang isang lalaking may autism nang handugan niya ng kahon-kahon ng crayons ang isang paaralan sa Balete, Aklan.

Kwento ng principal na si Juliet Justo, bigla na lang dumating sa Calizo Elementary School noong August 23 si Christopher Francisco na may bitbit na sako.

Laman ng sako ang 80 kahon ng crayons na kaniyang donasyon para sa mga mag-aaral.

“Naluha kami sa hindi malamang feelings … may malasakit siya sa mga bata lalo na sa mga walang kayang bumili nitong gamit na mostly ginagamit ng mga bata araw-araw. Grabe ang effort niya,” ani Justo.

Mula sa hinihingi niya sa mga tao na tig-P5 barya at inipon ng mahigit dalawang taon ang ginamit ni Francisco na pambili ng crayon.

Lalo pa silang humanga kay Francisco na nagawang tumulong sa kabila ng kaniyang kalagayan.

“May autism spectrum disorder siya kaya parang hindi talaga kami makapaniwala na magawa niya ‘yun. Chris, thank you talaga ng sobra, sobra. May our Almighty God protect ang bless you,” ani Justo.

Personal din ipimahagi ni Francisco sa mga mag-aaral ang donasyon sa flag-raising ceremony noong Lunes.

Binigyan naman siya ng paaralan ng certificate of appreciation at token na magic mug.—Ulat ni Harris Julio

