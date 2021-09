MAYNILA — Sa paglamig ng simoy ng hangin, ilang mga artist ang lumikha ng obra halaw sa tanyag na “Mr. Christmas” na si Jose Mari Chan ngayong Miyerkoles.

Isang graphite sketch art ang ginawa ng artist mula sa Maco, Davao De Oro na si Bayan Patroller James Abayon Lolo.



Aniya, ginawa niya ito dahil excited na siyang marinig ang mga paboritong Christmas songs at sa tuwing nakikita niya si Chan ay naaalala niyang malapit na ang Pasko.

Kinagiliwan naman ang leaf art ni Bayan Patroller MM Dacanay ng Biñan, Laguna sa Christmas icon na mula sa tila sumisilip na imahe, ngayon ay makikita na ang buong mukha ng singer.

“Ginawa ko po ito dahil ber months na, ‘pag kumanta po kasi si JMC, sign na po na papalapit na ang Kapaskuhan.”

Tampok din sa graphite portrait si Chan sa obra ni Bayan Patroller Christian Cabarrubias ng Barangay Apopong, General Santos City.

Aniya, Christmas feels na sa unang araw ng Setyembre kaya nasa playlist ang artist tulad ng "Christmas In Our Hearts" at hiling niya na sa darating na Pasko ay bumalik na ang face-to-face classes.



“Sana po bumalik na sa normal ang lahat at ibalik na ang face-to-face classes.”

—Ulat ni Cielo Gonzales, Bayan Mo, i-Patrol Mo

