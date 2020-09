PANOORIN: Parody version ng 'Christmas In Our Hearts,' patok pa rin sa social media

Narito na naman ang legendary video ng mga bakla ng @uprepertory HAHAHAHAHA pic.twitter.com/HMIVxP0Z3l — mayka #SaveLumadSchools (@maykamaykaba) August 31, 2020

MAYNILA — ‘Ber months na at lumilitaw na naman sa social media ang sikat na parody version ng “Christmas In Our Hearts” ng ilang mga magkakasama sa isang theater organization sa University of the Philippines Diliman ngayong Martes.

Ayon kay Bryle Leaño, isa sa mga nasa video, una nang nag-viral ang kanilang video noong Setyembre 2016 at taun-taon na itong nagsu-surface kapag papalapit na ang Pasko.

Kwento ng 26 anyos na quality assurance technician sa Australia, galing sila sa kanilang rehearsals para sa isang musical noong mga panahong ginawa nila ang video.

Matapos nito, nakitulog sila sa kanilang nanay-nanayan sa Makati at kinaumagahan na lang ay naisipang kumanta ng mga Christmas songs habang naghahanda ng almusal.

“Habang nagpe-prepare ng breakfast, sina Vitex at Diane, kumakanta-kanta sila ng Christmas songs. Ta's kami nakikisabay lang,” kuwento ni Leaño sa ABS-CBN News. “Sila talaga nagpasimuno ng lyrics na balibaliktad. Ta's tinuro nila sa ’min. Tapos ayun, nangyari na ‘yung video.”

Dagdag pa ni Joyce Baclili, kasama rin sa video, noong mga panahong iyon ay nakalimutan nila ang lyrics ng kanta at gumawa na lamang ng sarili nilang version.

“Tapos alam mo naman mga beks, so nagkakantahan kami tapos 'yung nature kasi ng kantahan namin ‘yung dugtungan. Then, at some point sa chikahan namin, naisama 'yung kanta na ‘to ('Christmas in Our Hearts'),” sinabi ng 25 anyos na freelance production assistant sa ABS-CBN News.

“Medyo ‘di namin maalala 'yung ibang lyrics so ginawan na lang namin ng paraan pa’no maitawid ‘yung song,” dagdag pa niya.

Kwento ni Baclili, masaya siya’t lagi itong lumilitaw pagpatak ng Setyembre ngunit nababahala rin at baka makalimutan ang orihinal na version ng kanta.

“Masaya kasi tumatak 'yung nangyari sa mga tao. … But at the same time, nag-worry din kaming magkakaibigan at nire-recognize din namin na baka instead na ‘yung tamang lyrics yung matandaan ng mga tao, baka 'yung version namin ‘yung mas ma-absorb nila,” ani Baclili.

Hiling niya na sana’y maging tulay ang kanilang version para maalala ang tunay na kanta at isapuso ang diwa nito.

“Maganda 'yung message nung kanta and we hope na kasiyahan na lang 'yung version namin. Sana sa mga tao na makakaalala at magre-revive ulit ng video namin, sana 'wag nilang kalimutan 'yung totoong kanta,” aniya.

“Sana ‘yung pagka-viral nung version namin ang maging daan para mas pakinggan ‘yung original na kanta, maisapuso 'yung message ng kanta, at maging proud dahil ang kanta na 'yun ay gawa ng sariling atin.”