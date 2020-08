Emotions run high as Ted Failon marks last day on 'Failon Ngayon sa Teleradyo'

Watch more in iWant or TFC.tv

MANILA - Broadcast journalist Ted Failon was unable to contain his emotions during his last day on “Failon Ngayon sa Teleradyo” Monday morning.

In his lengthy farewell message, Failon recalled the day he first joined ABS-CBN in 1990 initially as desk editor for television news, bringing with him years of experience as a radio reporter and announcer in Tacloban City and Angeles City in Pampanga.

From his first job with the network, Failon reminisced about how he transitioned into becoming a broadcast journalist that made him a household name.

That continued until 2001, when Failon briefly departed ABS-CBN as he served one term as congressman of Leyte’s 1st district.

“Mayo ng taong 2001 nang ako po ay tumakbo bilang kongresista ng unang distrito ng Leyte. Sa suporta po ng aking mga kababayan at sa patnubay po ng ating Dakilang Maylikha, ako po ay pinalad na mahalal,” he said.

“Pero Hunyo pa lang po ng 2002 ay pinuntahan ko na po si Ginoong Gabby Lopez at sinabi ko sa kanyang, ‘Boss, gusto ko na pong bumalik sa ABS-CBN.’ Akin pong natatandaan, ang sabi sa akin noon ni Boss Gabby, ‘Bakit umaayaw ka kaagad?’ Sabi ko po sa kanya, ‘Boss, hindi po yata ako pwede doon.’ Sabi sa akin ni Boss Gabby, ‘Sige walang problema iyan,’” he added.

When his term as a congressman ended in 2004, Failon said he eagerly returned to work with the ABS-CBN news team again full time.

Emphasizing the importance of news, Failon cited a quote from the book “Kapitan” by Eugenio Lopez Jr. that “the heart and soul of a television network is not entertainment but news.”

“Dahil nga po ang balita na inihahatid ng isang himpilan, lalo na sa panahon ng kalamidad, trahedya at sakuna, maging sa panahon ng kontrobersya sa pamahalaan, maging usapin ng katiwalian at korapsyon, ay nagbibigay po ng sapat na kaalaman sa mamamayan para niya malaman ang katotoohanan para siya makabuo ng kaisipan na magiging basehan sa kanyang pagkilos,” he said.

“Balita, ito rin ang po pinagmumulan ng pagkakaisa tulad ng mga trahedya at sakuna na matapos malaman at mapanood ay siyang nagsisimula sa nagkakaisang pagkilos ng bayan para magtulungan. Ilang ulit na itong napatunayan ng ABS-CBN at sa ganitong panahon lumulutang ang husay at galing ng ABS-CBN Foundation,” he added.

No matter how vital news is, Failon also acknowledged that not all are fond of it, especially when it bares corruption and abuse of those in power.

“Kaya nga po maliwanag sa ating mga napanood noong mga nagdaang mga buwan, na ultimo paglatag ng headline ay gustong pakialaman ng ilang mga tao. At maging ang editorial independence ng news organization ay gustong payukuin sa kanilang kapangyarihan. Kapangyarihan na mula po naman sa tao. Hindi maitatanggi ang mga pagkakataon na dahil ang news ang nagsisiwalat po ng katotohanan, ito ay binubusalan,” he said.

Failon then paid tribute to his fellow journalists in ABS-CBN who are doing a tough job.

“Akin pong binabanggit ang mga ito para bigyang pagkilala ang lahat ng bumubuo ng ABS-CBN News na akin pong mga nakasama noon hanggang ngayon. Maraming maraming salamat sa lahat ng sakripisyo at katapatan sa tungkulin. Sa lahat ng mga Patrol ng Pilipino, mabuhay kayo,” he said.

Towards the latter part of his show, Failon said he will always be grateful for all his experiences working in ABS-CBN because those years molded the person he is today.

“Magmula po nung ako ay tinanggap sa ABS-CBN noong June 1990, utang ko po sa ABS-CBN kung sino ako ngayon. Napakalalim po at personal ang aming pinagsamahan,” he said. “Kahit anong hirap bumangon sa umaga dahil sa sama ng pangangatawan, sakit na iniinda, may pasan man na problema, babangon at babangon ka para sa iyong programa.”

As the day has come for him to part ways with the network, Failon had in mind all the people who became instrumental in his career.

He also expressed his deepest gratitude to all the listeners of “Failon Ngayon sa Teleradyo” for the trust and support they’ve given him.

“Sa inyo po ng aming tagapagtangkilik, sa lahat ng nagtiwala at patuloy na nagtitiwala sa inyong lingkod, maraming maraming salamat po. Lalo na sa aking mahal na mahal na senior citizens, maraming salamat sa inyo,” he said.

“Maraming salamat po sa lahat po ng aming mga kapamilya na nandiyan pa rin ngayon nanonood sa amin. Wala pong pagsidlan ng kaligayahan po na kayo po ay nandyan pa rin at nauunawaan ang mga pangyayaring ito. Sa inyong lahat, Kapamilya, maraming maraming maraming salamat po,” he said.