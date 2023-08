Pinoy tour manager sa Tblisi, Georgia hinahangaan

TBILISI - Isang transcontinental na bansa sa pagitan ng Eastern Europe at West Asia ang bansang Georgia. Dating bahagi ito ng dating Soviet Union hanggang noong 1991.

Kilala ang lugar na ito sa mga bundok na nababalutan ng niyebe at mga antigong simbahan. Dahil sa ganda ng bansa maraming dumarayo rito na Pinoy tourist mula sa Gitnang Silangan.

Patok rin ito bilang wedding venue, may pagkakataon din itong pumapalo sa limampu ang kasalan sa Georgia sa loob ng isang taon.

Bukod kasi sa abot-kayang presyo, mas madali ang proseso at para sa mga Pilipino hindi kailangan ng visa para makapasok sa Georgia.

“We’re interested in exploring a different environment. Dubai is an entire city, just to explore the cities and the mountains. We’ve been on tours outside of Tbilisi, the old historical neighborhood, and also parts of the city,” sabi ni Rocelle Maluntad, turista mula sa Dubai.

Kapag kasalan ang pinag-usapan, sikat dito ang Pinoy tour manager na si Ghenies Elison Ty na dating nurse sa Cebu.

“Palagi kong iniisip yung kasabihan na, ‘taas noo kahit kanino, ako ay Pilipino,’ we should be proud na Pinoy tayo kasi kahit saan man tayo magpunta sa mundo. Alam ng ibang lahi na tayong mga Pinoy ay hardworking and we are very good in any kind of job that we do,” sabi ni Ghenies.

Kaya naman inspirasyon din siya ng mga katrabaho niyang banyaga.

“I like how he treats us and how he treats his tourists as well. I like how he cares about them, what they feel and he always tries to make every wish come true for them,” sabi ni Natalie Bagalishvili.

Napamahal na kay Ghenies ang Georgia, kasama na rin niya rito ang asawa at apat na taong gulang na anak. Para sa kanya ang Pinoy hospitality, sipag at deteminasyon ang naging susi para magtagumpay siya sa kanyang trabaho sa Georgia.

“If you meet people, it’s all about opening a lot of opportunities and bridging connections. Kahit saan man tayo mapunta, kahit saang parte ng mundo tayo’y Pilipino. Alam nating kaya nating mag-survive at makaka-adjust easily,” dagdag ni Ghenies.

Umaasa siyang mas marami pang Pinoy ang makabisita sa Georgia para makita ang ipinagmamalaking ganda ng Georgia.

