Humanga si Bayan Patroller Maria Therez Causing sa dedikasyon sa trabaho ng isang 66 anyos na lalaki matapos niyang malaman na para sa work-from-home set-up gagamitin ang binili nitong mesa sa kanya.

Para kay Causing, inspirasyon si Willy Batucan dahil sa kabila ng edad ay nagta-trabaho pa rin ito bilang isang call center agent.

Aniya, paalala ito na kakayanin ninuman ang anumang trabaho basta't nagsisikap.

“He’s already an icon for me. I wish that computer table would give him so much luck and opportunities as it did to me,“ aniya.

Kwento ni Batucan, pitong taon na siyang call center agent at international account ang kanyang hawak.

Aniya, hindi naging madali ang kanyang pag-a-apply ng trabaho, at sa ika-13 na subok lamang siya masuwerteng natanggap.

Payo ni Batucan, huwag basta sukuan ang mga bagay na nais makamit sa buhay.

“Kailangan lang natin humingi ng tulong sa Diyos, at ang gawa nasa atin 'yun.”

