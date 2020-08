Sagip Kapamilya scholar laking-pasasalamat sa tulong ng ABS-CBN

Napaluha ang 20-anyos na si Rochie Luceño nang ikuwento ang tulong na ipinagkaloob ng ABS-CBN sa kaniya at kaniyang pamilya. Screengrab

CAGAYAN DE ORO CITY — Napaluha ang 20-anyos na si Rochie Luceño nang ikuwento ang tulong na ipinagkaloob ng ABS-CBN sa kaniya at kaniyang pamilya.

Taong 2013, isa si Luceño sa mga naging scholar ng Sagip Kapamilya matapos ang sinapit na trahedya nila dulot ng bagyong Sendong noong 2011.

Mula grade 7, patuloy na scholar si Luceño hanggang nag-3rd year college na siya ngayon sa kursong education.

"Malaking tulong po ang ABS-CBN lalong lalo na 'yung scholarship kasi since grade 7 pa po akong scholar at saka for almost 9 years na naging scholar po ako, malaking tulong po ito sa aking pag-aaral po para makamit ang aking pangarap," aniya.

Ginhawa din daw ito sa kaniyang pamilya.

"Nakatulong po ito sa aking pang-araw-araw po dahil minsan wala kaming pinagkukuhanan so 'yung allowance ko ang ginagamit namin," ani Luceño.

Pero nalungkot si Luceño nang hindi nakakuha ng panibagong prangkisa ang Kapamilya network.

Umaasa si Luceño na muling babalik sa ere ang ABS-CBN.

"Nagpapasalamat po ako galing sa aking puso sa oportunidad na makapag-aral po at sana ay mabigyan po sila ng pagkakataon na makapagbigay ng tulong sa ibang estudyante at sa ibang pamilyang Pilipino po. Thank you ABS-CBN," sabi ni Luceño.