Mag-inang dating guro na nag-viral sa paglalako ng pagkain sa QC, magtatayo na ng tindahan

Si Teacher Lisa sa kanyang paglalako at kasama ang mga donasyon para sa kanyang bagong tindahan. Mga larawan mula kay Ayla Conda at Karlo Ternora

MAYNILA — Matapos mag-viral sa social media dahil sa pagbebenta ng pagkain sa daan at mga drive-thru simula noong tumama ang pandemya sa bansa, bumuhos ang tulong sa mag-inang sina Teacher Lisa at Chelsey.

“Maliit lang naman po ung mga donation, pero magandang start na rin po pandagdag sa sari-sari store,” kwento ni Teacher Chelsey, 26, taga-Caloocan City, ngayong Huwebes sa ABS-CBN News.

“Masayang-masaya [po kami] kasi may ibang way na kami para kumita … ‘Di na rin namin siguro kakailanganin pa ulit lumabas at sumabak sa maraming tao… kasi delikado rin,” dagdag pa niya.

Kwento ni Chelsey (na nauna nang nakiusap na hindi na lang banggitin ang tunay na pangalan nilang mag-ina para sa kanilang privacy), balak rin nilang ibenta online ang mga nilalako nila sa kalsada.

“Naghahanap din po kami ng ibang pwede pang pagkakitaan dito... Nagbabalak po kami na i-online na lang ang mga tinda naming mga cookies … chocolates, banana chips, brownies, chips, at iba pa po para ‘di na rin po mapagod si mama na mag-alok sa labas,” ani Chelsey. Ang kaniyang inang si Teacher Lisa ay 65 anyos na.

Ayon kay Ayla Conda, mula sa Facebook group na Quarantine Tribute Tips (QTT), matapos mag-viral ang mag-inang guro ay nangalap agad sila ng tulong para tuparin ang hiling ni Teacher Lisa na magkaroon ng sariling tindahan.

“Yung initiative, nag-start lang when I saw her viral photo po sa gasoline station sa QC. Since we’re helping jeepney drivers and elders sa QTT, sinama ko na s’ya kasi she’s an elder, plus wala na s’yang trabaho sa private school na pinapasukan n’ya dati,” kwento ni Conda sa ABS-CBN News.

Aniya, masaya siyang maraming natutulungan ang kanilang Facebook group, at hiling na marami pang matulungan sa hinaharap lalo na’t parating na ang Pasko.

“Sobrang joyful na nadadagdagan araw-araw ‘yung natutulungan namin and ng group. Kahit pare-parehas tayong hirap ngayong pandemic, mas umaangat pa rin talaga ‘yung pagtutulungan namin sa QTT,” aniya.

“Bale, malapit na mag-ber months, we’re planning na sana makapagbigay kami ulit sa mga beneficiaries and feeding program habang papalapit na mag-Christmas,” dagdag pa niya.

Una nang nag-viral rin ang Facebook group matapos mag-abot ng tulong sa mga jeepney driver na hindi makapasada nitong Hunyo.

Sa mga nais mag-abot ng tulong para sa mga guro, maaari lang ma-contact si Teacher Chelsey sa kanyang numero — 09322617952.

Sa mga donasyon naman, maaari itong ipadala sa BDO, Jotham Russel C Campo — 0044 5066 4801 at GCash — AYLA — 0916 761 3095.