Ilang DZMM programs na higit 2 dekadang umere emosyonal na nagpaalam

MAYNILA - Sunod-sunod na ang pamamaalam ng ilang programa ng Teleradyo kabilang ang ilang matagal nang umere, bunsod ng pagpatay sa prangkisa ng ABS-CBN.

Isa rito ang “Dr. Love Radio Show.”

Naging emosyonal si Bro. Jun Banaag sa pagpapaalam ng kaniyang programa matapos amg mahigit 20 taon.

“Alam ko marami sa inyo ang nalulungkot at sana huwag nyo kong iwanan sa araw ng Biyernes sa aking pamamamalam sa inyo pansamantala. Wala po akong planong lumipat ng himpilan, I just love this station so much,” ani Banaag.

Mamamaalam din ang health and lifestyle show na “Dra. Bles At Ur Serbis” na gaya ang Dr. Love ay dalawang dekada ring umere.

Emosyonal na namaalam ang programa noong weekend.

“Maraming salamat po sa ABSCBN, DZMM at Teleradyo sa pagkakataong binigay sa akin na upang maihatid sa Inyo ang kaalaman sa kalusugan at siyensya, umabot din ako ng 24 years sa himpilan at 18 years bilang anchor,” maiyak-iyak na wika ni Salvador.

Marami rin sa mga weekend show ang namaalam na gaya ng “Red Alert” nina Jeff Canoy, Prof. Mahar Lagmay at Dr. Ted Esguerra; “Magandang Morning” nina Julis Babao at Zen Hernandez; “Tandem Lima at Logan” nina Marc Logan at Vic De Leon Lima; at “Magpayo Nga Kayo” nina May Valle-Ceniza at Joey Lina.

Mawawala rin ang weekly entertainment program “OMJ” ng inyong lingkod kasama si Ogie Diaz.

Magpapaalam na rin ang programang “Good Vibes” nina Nina Corpuz, at Dra. Luisa Ticzon at pepreno na rin sa ere ang “Todo-Todo Walang Preno” nina Winnie Cordero at Ariel Ureta.

Ang mga pagtiklop ng mga programang naging kaakibat ng himpilan at ng network sa public service ay resulta ng hindi pagbigay ng prangkisa sa ABS-CBN ng 70 kongresista.

Samantala, magpapatuloy na rin ang ilang natitirang programa ay may ilang bagong weekend shows gaya ng “Tele-balita” isang oras na morning newscast nina Hernandez at Babao.

Susundan naman ito ng “Your Daily Do’s” ni Ticzon kasama si Coach Harris Arceo, at ang “Winner Sa Life” ni Cordero kung saan bitbit niya ang tips at life-hacks sa mga problema at challenges sa tahanan.

Magsisimula ang tatlong programa sa Agosto 29. -- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News