Pinoy resto sa Norway, dinarayo dahil sa kanilang robot waiter

SANDEFJORD - Samu’t-saring Pinoy restaurants ang matagupay na nagnenegosyo sa Norway, pero kakaiba ang style ng isang Filipino restaurant sa Sardefjord sa katimugan ng Oslo, ang kabisera ng Norway.

Kilala ang Sandefjord sa whaling capital at summer city ng Norway. Dinarayo rin ang nasabing lugar dahil sa kanilang rich Viking history.

Sa tourism magnet na lugar na ito, umusbong ang isang Filipino food chain na may 40 restaurants sa boung Norway, karamihan din sa franchise owners nito ay mga Pilipino ang may-ari. Isa sa mga nagtagumpay na Pinoy entrepreneur ay si Chef Juan Valdez Wong III.

Chef Juan Valdez Wong III

Siya ang may-ari ng Sabi Sushi Sandefjord at Sabi Sushi Tønsberg. Si Chef Juan ay dating OFW sa Taiwan noong 1995 at nang makarating sa Norway pinangarap niyang magkaroon ng sariling negosyo.

‘’Ang kasama ko nagta-trabaho dito at tsaka nag papatakbo ng business ay mga anak ko nalang parang as a family,” sabi ni Juan Valdez Wong III, may-ari.

Nahirapang itayo ni Juan ang kanyang negosyo noong pandemya.

Mga anak ni Chef Juan Valdez Wong III, sina Jazeyanie (kaliwa) Jazel (gitna) at Jana (kanan).

“Ang pinaka-malaking challenge na napagdaanan namin is yung kaka-open pa lang po namin, kasi bago po kami nag-start sa kalagitnaan po siya ng COVID pero at the end nakaya naman po namin hanggang lumago at tumagal na po siya,” sabi ni Jazeyanie Wong, anak.

Pero hindi ito naging hadlang at nakipagsapalaran si Chef Juan sa gitna ng hamon.

‘’Bale kusinero ako for almost two decades na, ayaw ko namang balang araw magsisi ako bakit ‘di ako nagtayo ako ng sarili kong negosyo, kaya nakipag sapalaran ako, nagbukas ako ng sabi sushi,” sabi ni Juan Valdez Wong III, may-ari.

Ngayon, patok ang restaurant at paborito na rin itong dayuhin ng mga turista.

“We are from Dubai at namasyal po kami ng asawa ko kasama sister niya, nag-google po kami, nakita namin ang Sabi Sushi which is okay,” sabi ni Noel Mendoza, customer. Isa pang Pinoy sa Sandefjord ang may sushi restaurant din.

ROBOT WAITER

Si Jayson Pacyado naman ang may-ari ng Sabi Sushi Fornebu at isa sa ipinagmamalaki ng restaurant niya ang kanilang robot waiter.

Si Jayson Pacyado, may-ari ng Sabi Sushi Fornebu restaurant

“This is the first robot, we use as a waiter in Oslo, but they also have it in the airport and in Trondheim, Norway,” sabi ni Jayson Pacyado, may-ari.

Ayon kay Jayson, bagamat maraming turista ang lugar kung saan matatagpuan ang kanyang restaurant kailangan talaga ng sipag at tiyaga pa makilala ito.

Robot waiter

“I believe if you want to franchise a restaurant like this it takes really a lot of hard work,” paliwanag ni Jayson.

“Ang maipapayo ko po sa mga tao at lalo na po sa Pilipino na gustong mag-open ng business nila, para sa akin po sa nakikita ko sa tatay ko talaga pong passion niya ang pinursue niya,” sabi ni Jazel Wong, anak ni Jason.

Naniniwala rin si Chef Juan na kung may pagkakataong magtayo ng negosyo, kailangang pagtiyagaang aralin ang pasikot-sikot ng inyong papasuking negosyo at dapat ring sundin ang inyong passion.

“Ang mabibigay ko naman advice sa mga kababayan ko na katulad kong OFW na nakahanap ng magandang path sa buhay pero ang talagang kailangan ay hardwork,” dagdag ni ni Chef Juan.

