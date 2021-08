Mula sa Instagram nina Maymay Entrata at Kisses Delavin.

Hindi man gaanong nag-uusap na, buo pa rin ang suporta ni Maymay Entrata sa pagsabak ng kaibigan na si Kisses Delavin sa Miss Universe Philippines.

Sa digital press conference ng papalapit na palabas ni Entrata na “Click, Like, Share 2,” magkahalong gulat at tuwa ang naramdaman umano ng aktres ng malamang sasali si Delavin sa national pageant.

Kilalang malapit sa isa’t isa sina Entrata at Delavin na sabay pumasok sa “Pinoy Big Brother” noong 2017. Si Maymay ang itinanghal na Big Winner ng kompetisyon kasunod si Kisses.

“Since 'PBB' days, sobrang gustong-gusto na niya mag-beauty queen. 'Yun 'yung pangarap niya talaga,” ani Entrata\.

“Sobrang passionate rin niya talaga doon sa pagiging beauty queen. Kahit na nung nag-artista na kami, panay kwento pa rin siya sa dream niya.”

Pag-amin ni Entrata, matagal na nang huli silang nakapag-usap ni Delavin dahil na rin umano sa hindi pagiging aktibo gaano ng kaibigan sa social media.

Ngunit sa kabila nito, binigyang-diin ng Kapamilya actress na handa siyang makinig kay Delavin sakali mang kailangan nito ng kausap.

“Masaya ako para sa kanya at anytime kung gusto niya kausapin ako, nandito lang ako para suportahan siya,” sambit ni Entrata.

Mensahe niya para sa Miss Universe Philippines hopeful, nawa’y maabot nito ang pangarap niyang maging beauty queen.

Payo rin niya, huwag sanang magpaapekto ang kaibigan sa mga nababasa sa social media.

“Pinagpe-pray ko na sana maging successful ka at satisfied ka sa dream mo na 'yan at sana maabot mo 'yung pangarap mo na maging beauty queen. Pero kahit anong mangyari, lagi mo lang tatandaan na kapag medyo nawawala ka o may nababasa kang hindi okay -- kasi mabasa 'yun dati di ko lang kung hanggang ngayon -- sana hindi mo hayaan na magpaapekto sa mga sinasabi nila kasi mas kilala mo 'yung sarili mo. At 'yun ang importante,” aniya.

Nang tanungin kung susunod ba ito sa yapak ni Delavin, mabilis na tumanggi si Entrata at sinabing prayoridad niya sa ngayon ang mga proyektong ibinibigay sa kaniya.

Sa ikalawang season ng “Click, Like, Share,” nakatakdang bumida si Entrata sa unang episode ng miniseries na tumatalakay sa mga isyu sa paggamit ng social media.