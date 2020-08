Books from Underground, muling magbabalik sa Lagusnilad

MAYNILA -- Magbabalik na ang Books from Underground, ang kilalang bookstore na matatagpuan sa Lagusnilad underpass sa Maynila.

Ayon sa Department of Tourism, Culture, and Arts of Manila (DTCAM), inaasahan ang pagbubukas nito sa darating na linggo.

Dagdag nito, makakabili raw ng aklat dito sa halagang P60 hanggang P150.

Sa isang Facebook post, inalala ng DTCAM ang ipinangako ng alkalde ng Maynila na si Isko Moreno Domagoso na bibigyan niya ang Books from Underground ng "pagkakataong itama ang pagtitinda" oras na "maiayos ang rehabilitasyon" nito.

"Huwag po kayo mag-alala. Ang kanyang existence ay iaayos natin kung paano sila magiging legitimate businessmen," ani Domagoso.

Isinara ang Books from Underground ni Aj Laberinto noong Hulyo 2019 dahil sa isinagawang clearing operations sa Lagusnilad underpass.

Nagpasalamat si Laberinto kay Bureau of Permits director Levi Facundo sa pagtulong sa kanya na maiayos ang mga kaukulang dokumento upang muling mabuksan ang kanyang bookstore.

"Sayang nga lang walang pasok. Siguro matutuwa at maninibago ang mga estudyante na muling madadaan dito," aniya.