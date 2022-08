Ipinasilip ng two-time MPL champion sa Facebook ang progress ng kaniyang pinabubuong bahay sa Antipolo City. Courtesy: Johnmar Villaluna.

MAYNILA -- Malapit nang mabuo ang bahay na ipinundar ni Blacklist International captain Johnmar "OhMyV33nus" Villaluna sa paglalaro ng Mobile Legends: Bang Bang.

Nitong Miyerkoles, ipinasilip ng two-time MPL champion sa Facebook ang progress ng kaniyang pinabubuong bahay sa Antipolo City, ilang buwan matapos ang groundbreaking nito.

"Finally seeing more progress sa ating OhMyLupain! Excited na ako makita ang fully furnished house soon," ani OhMyV33nus sa isang post.

Nagpasalamat din siya sa sumusuporta sa kanila ni Danerie James "Wise" Del Rosario, na kasama niya sa retrato.

Sa ilang mga vlog, ipinasilip na rin niya ang dream design ng kaniyang bahay. Target umano ng ML:BB veteran na matapos ang bahay bago mag-Pasko.

Naging daan ang esports scene ng ML:BB sa Pilipinas para makaahon ang maraming manlalaro na noo'y galing sa hirap.

NItong taon, nag-ground breaking ang mga kakampi niyang sina Edward "Edward" Jay Dapadap at Salic "Hadji" Imam para makapagpatayo rin ng kanilang mga bahay, na ipinundar din sa paglalaro ng Mobile Legends.

Una ngayon sa standings ng ML:BB Professional League ang Blacklist International, na layong makakuha ng slot sa M4 world championship sa Jakarta, Indonesia para maipagtanggol ang world title na napanalunan nila nitong 2021 sa Singapore.

Watch more News on iWantTFC