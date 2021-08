Hindi pera, kung 'di pantanggal ng sakit sa katawan ang surpresang laman ng isang birthday cake na gawa sa Tacurong City, Sultan Kudarat.

Ayon kay Bayan Patroller Gretchen Rafael Ledesma, madalas ang pananakit ng likod ng kanyang partner na si Dareen Travilla, kaya naisipan niya at ng staff ng kanilang cake shop na ito ang gawing tema ng cake para sa monthsary nila ng kanyang partner noong Agosto 15.

Hango ang design ng cake sa isang sikat na massage oil, kung saan imbes na pera, mga pain reliever at patch ang makukuha sa loob nito. Tinawag nila itong tita o tito starter pack cake.

Hindi akalain ni Ledesma na papatok ito sa social media at maraming matutuwa.

“Biglang naging viral siya. It was actually overwhelming ...and right now marami na ring nag-o-order because of that,” aniya.

Para naman kay Travilla, ito ang best surprise na kanyang natanggap.

"I was expecting it was a typical money cake ...It was the best gift by far, witty and it gave me comfort at the same time.”

