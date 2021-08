MAYNILA — Sa kabila ng pagkatalo ng boksingerong si Manny Pacquiao laban kay Yordenis Ugas, ilang mga netizen ang nag-alay ng artwork para kay "Pacman."

Isang charcoal art ang ginawa ni Bayan Patroller Ryan Jay Reyes ng Pila, Laguna, bilang suporta kay Pacquiao sa nagdaang laban.

Kwento ni Reyes, dalawang araw niya itong ginawa gamit ang charcoal powder, charcoal pencils at makeup brush.

Hindi man nanalo sa laban ay humahanga pa rin siya sa galing ni Paquiao.

“Tumagal po s’ya ng 12 rounds sa harap ng napakalakas na kalaban … ‘Yun pa lang po ay maituturing n’yo nang accomplishment sa edad n’yang ‘yan,” aniya.

“Mabuhay ka Senator Pacman! Hindi matatakluban ng isang talong ‘yan lahat ng nagawa mo sa ating bansa … Sana ay marami ka pang matulungan na mga kababayan natin.”

Text art naman ang ginawa ni Bayan Patroller Nik Ignacio ng Pasig City, para sa senador.

Ayon kay Ignacio, taong 2018 nang simulan niyang iguhit ang text art na ito, pero ngayong Agosto 2020 niya lang ito nagawang matapos, para ipakita ang suporta kay Pacquiao.

Alay naman ni Bayan Patroller MM Dacanay ang isang ‘leaf art’ sa kabila ng pagkatalo ni Pacquiao sa Cuban boxer.

Gamit ang dahon ng camansi, scalpel at cutter, inukit ni Dacanay mula sa Biñan, Laguna ang wangis ni Pacquiao. Aniya, inabot siya ng limang oras sa paglikha nito.

“Thank you, Sen. Manny Pacquiao. Win or lose we are still proud of you.”

Isang "bubog art" ang naisipang gawin ni Bayan Patroller Francis Diaz para ipakita ang patuloy na suporta at pagmamahal kay Pacquiao.

Sa pamamagitan ng mga bubog ng bote, acrylic paint at glue sticks binuo ni Diaz ang imahe ni Pacman sa loob ng dalawang oras.

“As always you carry the pride of many Filipinos. We are proud of you Manny Pacquiao, manalo, matalo ikaw pa rin ang nag-iisang Pambansang Kamao ng mga Pilipino.”

Watch more on iWantTFC

Video mula kay Jaypee Magno.

"Toothpaste art" naman ang ginawa ni Bayan Patroller Jaypee B. Magno bago ito umalis ng bansa.

Gamit ang complimentary toothpaste at kanyang daliri, iginuhit niya ang wangis ni Pacquiao sa salamin ng tinutuluyang hotel kahapon sa Parañaque City.

“Hindi man po siya nagwagi sa laban, mananatili pa rin po siyang Pambansang Kamao sa puso ng Pilipino.”

— Ulat nina Sarah Sales at Cielo Gonzales, Bayan Mo, i-Patrol Mo

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more on iWantTFC