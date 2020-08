92 anyos na lola sa Negros Occidental, gumaling sa COVID-19

Gumaling sa sakit na COVID-19 ang 92 anyos na si Antonita Gargoles. Kuha ni Dr. Kaye Marie Yap.

Itinuturing ngayon ang 92 anyos na si Antonita Gargoles bilang pinakamatandang pasyente na gumaling sa COVID-19 sa Himamaylan City, Negros Occidental

Ayon sa rural health physician ng Himamaylan na si Dr. Kaye Marie Yap, Hulyo 23 nang magpositibo sa COVID-19 si Lola Antonita.

Sabi ni Yap, huli nilang binisita si Lola Antonita noong Agosto 6 matapos ang kaniyang 14-day quarantine at sa kanilang pagbisita kay Lola Antonita, nanghihina pa rin ito, may lagnat, at hirap huminga.

Maliban kasi sa COVID-19, mayroon ring Chronic Obstructive Pulmonary Disease si Lola Antonita.

Dahil sa ayaw dalhin ng kaniyang kaanak ang lola sa ospital, ang lokal na pamahalaan at ang Rural Health Unit na mismo ang nagdadala ng mga gamot ni Lola Antonita sa kanilang bahay.

Masipag din umano uminom ng gamot si Lola Antonita sa tulong ng kaniyang anak at mga apo.

Matapos ang dalawang araw na pag-inom ng gamot, ayon kay Yap ay gumanda na ang pakiramdam ni Lola Antonita.

Kinalaunan ay natanggal na rin ang kaniyang lagnat at hirap sa paghinga at sa muling pag-swab test kay lola ay nagnegatibo na ito sa COVID-19.

Itinuturing ng doktor na isang inspirasyon si Lola Antonita na sa kabila ng kaniyang edad ay kaniyang nalabanan ang nakamamatay na virus.

Pinasalamatan at sinaluduhan ni Himamaylan City Mayor Raymund Tongson ang pag galing ni Lola Antonita na ayon sa kaniya ay nagbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa karamihan lalo na sa mga frontliners sa gitna ng pandemya.