Dubai PCG staff nag-yoga para maibsan ang stress

DUBAI - Hindi madali ang papel na ginagampanan ng mga empleyado ng Philippine Consulate General sa Dubai at Northern Emirates.

Kaagapay sila sa pagtugon sa samu’t saring problema at pangangailangan ng mga OFWs sa United Arab Emirates.

Isa sa sa pinakamalaking hamon sa kanilang kalusugan ang stress sa trabaho. Kaya naman, isinulong ng konsulado ang isang health and wellness session sa pamamagitan ng yoga para sa kanilang staff.

“I do not know how many of our personnel do yoga but we thought this could be a good way to start them to do something like this. So after work, we encourage them to do something like this,” sabi ni Consul General Renato Duenas Jr.

Kaisa rito ang grupo ng mga Indiano sa Dubai na nagbibigay ng libreng yoga sessions para matutunan ang basic yoga pose, meditation at iba pa.

“Kahit sa simpleng yoga meditation, stress ko nawala, na feel ko at the moment nakawala ako sa mundo ng stress sa trabaho, parang yung lahat ng positive pumasok sa katawan ko,” sabi ni Yosh Romero, yoga participant.

“It’s very relaxing, especially with our health. It’s kinda stressful dealing with distressed Overseas Filipinos, our clients, so I think this will help in the long run, to help us relax more, find time to meditate and be one with ourselves,” sabi ni Larisse Lausingco, yoga participant.

Halos isang oras mahigit ang pagsagawa ng yoga na isang physical, mental at spritual discipline.

“We know that yoga and other activities like this have benefits in the well-being of our personnel, its something that we like to do more of,” dagdag ni Duenas.

