Barrio Fiesta, masayang ipinagdiwang sa Stevenage, England

STEVENAGE - Sa sentro ng bayan at sa harap mismo ng town hall bumida ang kulturang Pilipino. Ikaapat na Barrio Fiesta na sa bayan ng Stevenage, England ang ipinagdiwang kamakailan pero may kakaibang saya ngayon para sa mga taga-rito.

Ernie and Portia Delgado

Sa pamumuno ng kauupong mayor ng Stevenage na si Myla Arceno at sa tulong ng Pinoy leaders, tradisyong Pinoy ang nais ipakilala sa bayang ito.

“As a mayor, this is my 10th week but at the same time, we have the Barrio Fiesta, we want to show Philippine culture and also enhance the camaraderie and the cohesion in our town,” sabi ni Mayor Myla Arceno, Stevange.

“Naging madali po lahat sa amin in terms of preparation po ang organisation at napakaganda po ng aming team this year,” sabi ni Liza Delfin, FilCom leader, Stevenage.

"First of all, I'd like to say how proud we are of Mayor Myla. I’m really proud that she brought the Barrio Fiesta into the heart of Stevenage today,” sabi ni Stevenage Councillor Richard Henry.

Sa entablado, ‘di rin nagpahuli sa pagpapakilala ng Pilipinas sa pamumuno ni Ambassdor Teodoro Locsin Jr, at Tourism attache Gerry Panga na sinundan rin ng mga opisyales ng Stevenage council.

“The Filipino community is very much part of the heart of Stevenage and they bring a great spirit to Stevenage, great ambassadors for our faith,” sabi ni Fr. Michael Doherty.

“We really appreciate their effort to bring the town together and celebrate their culture. It’s a fantastic event,” sabi ni Jackie Hollywell, Stevenage council.

“Barrio Fiesta, what a wonderful celebration of colour and the wonderful contribution of Filipinos, which we love,” sabi ni Baroness Sharon Taylor, OBE.

Mula sa katutubong sayaw ng mga bata at bumida rin ang mga misis sa sayaw ng tinikling hanggang zumba na pinangungahan din ni Mayor Arceno. Hanggang sa rakrakan ng mga Pinoy bands at singers patok sa Barrio Fiesta.

Sa pag-iikot naman ni Ambassador Locsin, ipinangako niyang bukas ang embahada sa London sa mga problema ng mga Pilipino sa UK.

“If you need me, you greet me. If you need our help, don’t hesitate to approach us. It doesn’t have to be me, anyone from the Embassy can be approached,” sabi ni Ambassador Teodoro Locsin, Jr., ng Philippine Embassy sa UK.

Ang Barrio Fiesta celebrations sa United Kingdom ay isa lang sa paraan sa parpapayaman at pananatili ng kulturang Pinoy malayo man sa Pilipinas.

Ito rin ang pagkikilala sa mga Pilipino sa bayang mas nakikilala ngayon ang mga Pinoy dahil sa galing at sipag ng serbisyo sa National Health Service.

(Kasama ang ulat at mga larawan ni Ernie Delgado)

