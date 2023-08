Watch more News on iWantTFC

Pag-aari ngayon ng isang chef sa Parañaque City ang iba't ibang food business na sinimulan lang niya noon sa isang maliit na kusina.

Kuwento ni Mark Anthony Agapito, taong 2019 nang maisipan ni Saturnino 'Chef N' Rovillos na magbenta ng party food trays sa kanilang tahanan.

"We started in a home kitchen. Ang pinakaunang order natin was a package worth P13,500," dagdag niya kay Migs Bustos para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Wala pang isang taon sa negosyo nang pumutok ang pandemya, kaya inasahan ni Chef N na bababa ang kanilang benta pero iba ang kinalabasan.

"Pumasok na ang pandemic. Siguro babagsak ang sales. Sabi ko, okay sana may pahinga ako pero baliktad ang nangyari. Mas dumami (ang benta)," pagbabahagi niya.

Mula sa pagbebenta ng party food trays, may mga restawran na ngayon ang kaniyang negosyo at nakakuha na ng commissary para maserbisyohan ang patuloy na dumadami nilang kliyente.

Pero bago marating ni Chef N ang tagumpay sa pagkain, samu't saring negosyo ang kaniyang pinasok na nalugi.

Ang hirap na pinagdaanan niya kasama ang kaniyang asawa ay mapapanood sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

RELATED LINKS: