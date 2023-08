Watch more News on iWantTFC

Hindi hadlang para sa mga kababayan natin ang kanilang kapansanan para gumawa ng paraan para kumita.

Ang isang grupo ng PWD sa Quezon City, ginawang "farm in the city" ang dating tambakan ng basura.

Si Tatay Antonio Magpantay, putol ang kanang binti, ang punong namamahala sa kanilang munting taniman.

"Actually ho talaga hong sore eyes ho ito sa mata ng mga dumadaan kasi tabing kalsada dahil ito ay basurahan. Since noon po na mga panahon na 'yun, last year po iyon by June (2022), nagkaroon ho kami, ako, ng idea na linisin ito at tamnan namin ng halaman," pagbabahagi niya sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Iba't ibang tanim na ang makikita sa "Samahan ng PWD sa Brgy. Kamuning, Quezon City" gaya na lamang ng malunggay, papaya, tanglad, saging at ampalaya.

Sa lungsod naman ng Pasig, nakabibilib na produkto mula sa katsa at sa mga beads ang binubuo ng grupong "Persons with Disability Kalawaan Association, Inc."

Ang bulag na si Tatay Edgardo Cruz, beads craft gaya ng rosas ang pinagkakaabalahan.

Aabot sa 100 piraso nito ang kaniyang nagagawa sa isang araw.

Rumaraket din siya sa pagbebenta online ng mga produktong pampaganda.

