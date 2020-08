Mga kasuotang pang-new normal ibinida ng mga kabataan sa Pasay

Ipinamalas ng mga kabataan mula Pasay City ang kanilang pagiging malikhain sa pamamagitan ng isang fashion contest na may temang hango sa mga kasuotan sa 'new normal' na bunsod ng coronavirus pandemic. Retrato mula sa Sangguniang Kabataan Federation-Pasay City

MAYNILA - Mistulang mga fashionista sa kanilang mga damit, na nakaterno pa sa face mask at face shield, ang ilang kabataang taga-Pasay City na lumahok sa "new normal outfit" contest ng Sangguniang Kabataan (SK) Federation ng lungsod.

Pero sa halip na sa entablado itanghal, sa Facebook ibinida ang mga damit. Naging malikhain pa ang mga kalahok sa pag-photoshoot sa iba-ibang backdrop, gaya ng sa palengke at construction site.

Ibinida rin ng iba sa retrato ang mga gamit na nakatutulong para manatiling malinis at makaiwas sa COVID-19, tulad ng alcohol at iba pang disinfectant.

Ang pagkapanalo sa contest ay batay sa dami ng natanggap na "heart" reactions sa social network.

Ayon sa mga opisyal ng SK Federation, idinaos nila ang online fashion contest bilang paggunita sa International Youth Day noong Agosto 12.

Hinirang na first place sa "new normal outfit" contest ang likha ni Patricia Clariza ng Barangay 184. Retrato mula sa SK Federation-Pasay City

Layon din ng contest na ipakita ang pagiging malikhain ng mga kabataan mula Pasay.

"Hindi lang naging creative, naging resourceful din ang mga kabataan at maipapakita natin through social media 'yung ating mga ideas," anang pinuno ng SK Federation na si Jose Miguel Mañez.

Sa pamamagitan din ng contest, mahihikayat ang mga kabataan na sumunod sa mga health protocol tulad ng pagsusuot ng personal protective equipment, sabi ng SK Federation treasurer na si Stephanie Clariza.

"Kadalasan may mga kabataan na nagagalit na sinisita sila, siyempre hindi sila ganoong ka-comfortable na gamitin ang mask. Naisip namin na why not bigyan ng kulay ang pagsuot ng face mask o face shield?" aniya.

Isang kalahok ang nag-photoshoot sa palengke ng kaniyang entry sa 'new normal outfit' contest. Retrato mula sa SK Federation-Pasay City

Wagi sa online contest ang 18 anyos na si Patricia Clariza ng Barangay 184, na nag-recycle umano ng mga gamit bilang backdrop.

Hinirang naman na second place si Arianne Ureta, 19, mula Barangay 39. Gumamit umano siya ng mga damit na binili sa ukay-ukay.

"Hindi mo kailangang gumastos para maging maayos ang suot," ani Ureta.

Second place sa contest si Arianna Ureta ng Barangay 39 habang third place naman si Kisha Bermas ng Barangay 183. Retrato mula sa SK Federation-Pasay City

Street fashion naman galing sa ibang bansa ang konsepto ng nanalong third place na si Kisha Bermas mula Barangay 183.

"Naisip ko if 'yong fashion na suotin ko ay galing sa Pilipinas 'di magiging unique," ani Bermas.

Ikinatuwa rin ang mga pag-eksena sa convenience store ni Jade Delima, isang fashion designer at stylist, na lumikha ng suot niya.

Nag-uwi ng cash prize ang mga nanalo. Gagamitin umano ni Bermas ang premyo sa pagbili ng computer para sa distance learning.

Bukod sa fashion contest, nagpasulat din ang SK Federation ng mga essay na may temang "Kuwentong Quarantine."

Nagdaos din ng webinar ukol sa pag-alaga sa mental health ngayong may pandemya at pagkilatis ng fake news sa social media.

Unang beses ng SK Federation na mag-organisa ng mga aktibidad nang hindi nagkikita nang personal dahil sa quarantine, kaya nakikita umano nila ito bilang "new normal" para sa ibang samahan ng mga kabataan.

Ikinatuwa rin nila na bukod sa impormasyon at importanteng aral, kinaaliwan din ang mga aktibidad ng mga kabataang hindi basta-basta makalalabas ng bahay.