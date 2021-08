Mula sa Instagram ni Camille Trinidad



Kinumpirma ng vlogger na si Camille Trinidad na wala na ang kanilang YouTube channel ng nobyong si Jayzam Manabat na 'JaMill.'

Sa kaniyang Twitter account, inanunsyo ni Trinidad na deleted na ang YouTube channel nila na mayroong higit 12 milyong subscribers.

“JaMill is now signing off. Pero Jayzam & camille is ♾,” ani Trinidad.

Nagpasalamat din ito sa video-streaming platform: “Thank you @YouTube sa lahat lahat.”

JaMill is now signing off. Pero Jayzam & camille is ♾ — Camille Trinidad (@camilltrinidad) August 19, 2021

Nilinaw din niya na hindi pakulo ang ginawang pag-alis sa kanilang account, gaya ng sinasabi ng ibang netizens.

Aniya, ginawa nila ito upang mas maging maayos ang kanilang relasyon ni Manabat.

“Yes deleted na po ang channel. Di naman natin ma-pplease lahat ng tao na sabihing pa issue lang ito or what. Its about our relationship, mas pinili namin mas maging okay ang relationship namin. I hope na irespeto nalang Thank you,” paliwanag ni Trinidad.

Trending ang JaMill sa Twitter matapos ang anunsyo na ikinagulat ni Manabat ngunit sa huli, malaman ang naging pahayag ng vlogger.

Don’t cry because it’s over, smile because it happened❤️ — Jayzam (@JayzamLloyd) August 19, 2021

Sa kanilang Facebook page, nagpasalamat din ang mga ito sa mga naranasan sa pagiging content creator ngunit pagtutuunang pansin umano muna nila ang kanilang pagsasama.

“Gusto namin habang buhay talaga kaming nagmamahalan mga kaigan,” ayon sa kanilang FB post.

Nais umano nilang mamuhay ng simple kagaya noon bago pasukin ang vlogging.

Ayon kay Manabat, patunay aniya ito na sila pa rin kahit wala na sila sa YouTube.