NCCA pinahihinto ang paggiba sa natitirang bahagi ng Capitol Theater

Pinahihinto ng NCCA ang paggiba sa natitirang bahagi ng makasaysayang Capitol Theater.

MAYNILA — Naglabas ng cease-and-desist order ang pamunuan ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) para pigilan ang developer ng isang high-rise building sa Escolta, Maynila sa paggiba sa natitirang bahagi ng makasaysayang Capitol Theater.

Bago magtanghali nitong Huwebes ay naisilbi ng mga tauhan ng NCCA sa construction site ang order na nakapaskil sa bakod nito para pigilan na tuluyang magiba ang "facade" o "tower relic" ng dating sinehan.

Ayon sa order ng NCCA, hindi na dapat ituloy ng developer nito na Ascott Resources and Development Corporation ang pagtibag sa natitirang parte ng lumang Capitol Theater dahil sa anila'y paglabag sa Republic Act 10066 na nagbibigay proteksiyon sa natural cultural heritage sites at mga kahalintulad na makasaysayang gusali sa bansa.

Kuwento ni Robert Sylianteng, inabutan pa niya noon ang mga palabas sa Capital Theater kung saan hindi pa masyadong uso ang mga pelikula sa sinehan o iilan pa lamang ang big screen na maaaring panooran ng publiko.

“Ang significance nito, siguro noong mga 1958… ang daming tao na nanood ng sine dito lahat sa either Capital Theater or Lyric Theater. 'Yun 'yung panahon na ang mga theaters e nakasentro sa Escolta at Avenida, Sta. Cruz district," sabi ni Sylianteng.

Bagama't naiintindihan ang takbo ng ekonomiya, hindi maiwasan ni Sylianteng ang manghinayang sa gusali na naging parte ng kaniyang kabataan.

"Siyempre sayang, pero dahil sa economics ng theater... grande talaga ang architechture noon," aniya.

Si Stephen Pamorada naman, isang heritage advocate, agad na ipinaalam sa pamunuan ng NCCA ang nangyayari sa konstruksiyon ng gusali sa dating kinatatayuan ng Capitol Theater.

Sabi ni Pamorada, nakalulungkot na ganito na ang inabot ng Capitol Theater na sana’y napreserba kahit pa mayroong development sa lugar.

"Isa po akong researcher na tumulong magsaliksik ng kasaysayan ng mga gusali dito sa Escolta. Idinisenyo siya ni National Artist Juan Nakpil. Importante 'yung building kasi isang halimbawa siya ng art deco style which is isang western style ginawa siyang Filipino, kaya makikita 'yung mga muses... Very important detail 'yun ng building... 'Yung muses and tragedy," sabi ni Pamorada.

Sinubukan ng news team na makipag-ugnayan sa pamunuan ng NCCA pero wala pa silang sagot.

Sinusubukan rin ng news team na makipag-ugnayan sa Ascott Resources and Development Corporation para sa kanilang panig.

Related video:

Watch more News on iWantTFC