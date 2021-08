Screengrab mula sa YouTube

MAYNILA -- Sumabak si Francine Diaz sa P500 makeup challenge, kung saan ay sinubukan niyang pagkasyahin ang limitadong budget.

Sa kanyang vlog, ginawa ng aktres ang "no makeup" look gamit ang mga cosmetics na hindi masakit sa bulsa.

"Kailangan bibili ako ng makeup online, pero P500 lang. Pero bago ang lahat, hindi po ako expert pagdating sa makeup, and kapag wala naman po masyadong kaganapan sa buhay or hindi naman kailangan ng heavy makeup, doon ako parati sa 'no makeup' makeup look," aniya.

Sa pamamagitan ng online shopping, nakabili si Diaz ng lip and cheek tint (P279), powder (P120), and contour palette (P199).

Dahil P598 ang inabot ng kanyang pinamili, lumampas sa budget si Diaz, na pabirong kinatwiran na hindi pa rin naman ganoon kalaki ang nadagdag sa gastusin.

"Nasa P500 naman siya, sumobra lang ng ano... P98 lang 'yung dumagdag so okay lang. Budget pa rin naman 'yon," aniya.

Maliban sa kanyang mga pinamili, ginamit din ni Diaz ang kanyang ibang lumang makeup.

Pinayuhan niya ang mga manonood na mamili lamang ng makeup kapag paubos na ito, o kung expired o nabulok na, para mas makatipid.

"Kung di pa naman ubos 'yung iba niyong makeup, huwag kayong bibili ng bago. Or bili na lang kayo ng bago kapag pa-expire na siya, kasi kailangan ding maalaga tayo sa skin natin," aniya.

