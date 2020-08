'Tapa for a cause': Binata nagbebenta ng tapa pampagamot sa kapatid

Gamit ang bisikleta, sinusuyod ng 20-anyos na si Renz Nixon Lindog ang ibat-ibang barangay sa lungsod para magdala ng kaniyang itinitindang tapa na siya mismo ang gumawa.

Ito ang naisip niyang sideline ngayong may quarantine, lalo at tigil sa trabaho ang kanyang mga kapatid dahil sa pandemiya

"May napanuod ako sa TV, nag-search po ako at nagtanong sa pinsan ko... Pandemya po wala kasing masyadong natulong sa bahay dahil ako lang at ako po, ang ama ko ay high risk po sya kaya hindi pwedeng lumabas," ani Lindog.

Mula sa 7 kilong order ng tapa sa kaniya noong buwan ng Mayo, umaabot na sa 30 hanggang 40 kilong tapa ang naipapa-order niya kada araw.

Pero ang sikap at dedikasyon ni Lindog sa pagnenegosyo ay hindi lang pala para sa pera. Nakita niya rin kasi itong itong oportunidad para makatulong sa kanyang kapatid na may sakit sa baga.

Kaya naman tinawag niya ang kanyang negosyo na "Tapa For A Cause."

"Nagkaron po sya ng tubig sa baga then nagkaron sa tiyan pati balat sumabay na rin po sa puso. Lumalaki ang puso," aniya.

Sa ngayon ay nasa bahay na ang kanyang kapatid at nagpapagaling.

Pero naiwanan ang higit P100,000 bayarin sa ospital kaya nananawagan ng tulong si Lindog.

"Sa Kapamilya natin dyan na nanonood ako po ay kumakatok sa inyong puso, sana po ay matulungan nyo ang kapatid ko na nakakaranas ng komplikasyon sa baga po at sana po ipagdasal natin ang agaran niyang paggaling po," aniya.

Kasabay naman sa paghingi ng tulong ay hangad din ni Lindog na maging halimbawa at inspirasyon sa kapwa niya kabataan.